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El Salvador y Nicaragua entre países donde el riesgo de tortura es muy alto

Según el índice de la Organización Mundial Contra la Tortura, el peligro de sufrir tortura es "muy alto" en nueve países: Afganistán, Bielorrusia, Baréin, El Salvador, Etiopía, Irán, Libia, Nicaragua y Rusia.

Por Agencia EFE Nicaragua fue clasificada como uno de los nueve países en el mundo, junto a Rusia, Irán y Libia, donde existe un riesgo "muy alto" de sufrir tortura, según el índice anual que publica la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), advirtió una ONG humanitaria nicaragüense. "Esta clasificación refleja la existencia de violaciones sistemáticas de la prohibición de la tortura y la debilidad de los mecanismos destinados a prevenir los abusos y proteger a las víctimas", alertó en una declaración la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua.

Ese organismo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica, sostuvo que desde abril de 2018, cuando estallaron unas protestas sociales en Nicaragua que fueron neutralizadas a la fuerza, "víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos han documentado casos de tortura, malos tratos y abusos contra personas detenidas por motivos políticos" en el país centroamericano. El Colectivo ha documentado más de 250 testimonios asociados con al menos 40 métodos de torturas y malos tratos, incluyendo violencia sexual, descargas eléctricas y aislamiento prolongado, principalmente en centros de detención como 'El Chipote' y 'La Modelo'. Para esa ONG, que las víctimas denuncien las torturas "es esencial para romper el silencio, combatir la impunidad y respaldar la exigencia de verdad, justicia y reparación". Según el índice de la OMCT, el peligro de sufrir tortura es "muy alto" en nueve países del mundo: Afganistán, Bielorrusia, Baréin, El Salvador, Etiopía, Irán, Libia, Nicaragua y Rusia. La situación en Nicaragua, según ese informe, demuestra un patrón grave y sistemático de tortura que se intensificó tras la represión de abril de 2018. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua concluyó que las autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad y en 2025 identificó a 54 funcionarios en una cadena de mando responsable.