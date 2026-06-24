Salvadoreños califican a presidente Bukele con nota de 8,24, según encuesta

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En el marco de un aun alto nivel de aprobación, el gobierno salvadoreño decidió continuar con el Régimen de Excepción por 30 días más. La prórroga fue aprobada por la Asamblea Legislativa.

Por: EFE La población salvadoreña le dio una nota de 8,24 puntos (en una escala de 0-10) al presidente Nayib Bukele en su séptimo año en el poder Ejecutivo, ligeramente superior a la puntuación de 2025, según una encuesta dada a conocer este miércoles por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA). De acuerdo con la vicerrectora académica de la UCA, Amparo Marroquín, al cierre del séptimo año de Bukele en el poder las evaluaciones a él y su Gobierno "se encuentran no solo en números positivos, sino que ha experimentado una leve mejoría". La nota favorable a Bukele pasó de 8,15 en 2025 a 8,24 este 2026, mientras que en 2024 fue de 8,46 y siendo la de 2021 la más alta con 8,7. En cuanto al Gobierno, la nota de este 2026 es de 7,92 puntos, por encima del 7,85 de 2025. Según Marroquín, "la percepción sobre los logros y fracasos del Gobierno no ha cambiado de manera significativa en los últimos años, pues la población sigue evaluando de manera positiva los importantes logros en materia de seguridad".

Seguridad, el principal logro

De acuerdo con la encuesta, el 64,3 % de la población opina que el "principal logro" de Bukele es la seguridad y el combate a las pandillas, mientras que el 70,7 % mira como el principal problema del país la situación de la economía.

La principal medida impulsada por el Gobierno de Bukele para combatir a las pandillas es un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y que se ha extendido en el Congreso dominado por el oficialismo en 52 ocasiones por períodos de un mes cada vez. El régimen fue aprobado a petición de Bukele a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días. La encuesta fue realizada durante visitas a viviendas entre el 15 y el 26 de mayo pasado con 1.271 entrevistas, tiene un margen de error de +/- 2,75 % y un nivel de confianza del 95 %. El mandato actual de Bukele, que en un inicio abarcaba el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño – controlado por su partido Nuevas Ideas (NI) – que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir del próximo ciclo electoral. Bukele no ha adelantado si se presentará a los comicios de febrero de 2027, pero a finales de 2025 dijo en una entrevista con un youtuber: "No me gustaría irme ahorita, pero vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país (...) pero si fuera por mí, yo sigo diez años más".