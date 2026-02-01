Elecciones Costa Rica: resultados preliminares dan ventaja a Laura Fernández

Centroamérica & Mundo

Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril. EL TSE brindó el primer escrutinio y se instala una sesión permanente.

Por revistaeyn.com / EFE El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica brindó los primeros resultados de las elecciones de este 1 de febrero, en Cadena Nacional, iniciada a las 20:45 hora local. Hasta las 20 horas 48 minutos y 9 segundos, en el segundo corte oficial de resultados preliminares, la candidata del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, lideraba las votaciones con un 53,01 %, que significaban 326.733 votos válidos. Le seguía con 30,05 % (185.257 votos válidos) el candidato del socialdemócrata del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos. La aspirante del centro izquierdista partido Coalición Agenda Ciudadana y exprimera dama (2018-2022) Claudia Dobles, llevaba un 3,9% (24.037 votos válidos) de este primer escrutinio. El corte #2 brindaba los resultados de 2.228 Juntas Receptoras de Voto (JRV) de 7.154, que representaba un 31,14%. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Para ganar en primera ronda, un candidato debe obtener al menos 40 % de los votos válidos. Si ninguno llega a ese porcentaje, será necesaria una segunda ronda el próximo 5 de abril. Pero, si la tendencia se mantiene, Fernández superaría el requisito para ganar en primera ronda. El escrutinio final iniciará este martes 3 de febrero, en la sede central del Tribunal, en San José. Durante su discurso, la magistrada representante recordó que el TSE ha garantizado que el proceso electoral está "blindado", debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral y a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.

Las mesas de votación en Costa Rica para la elección del presidente del país y los diputados para el periodo 2026-2030 cerraron este domingo a las 18:00 hora local, tras 12 horas de trabajo y el Tribunal está recibiendo los resultados, que ya se pueden consultar en su página oficial.

En total 3,7 millones de costarricenses estuvieron habilitados para votar en las 7.154 juntas receptoras de votos ubicadas, en su mayoría, en centros educativos públicos de todo el país, además de mesas de votación en las cárceles para 10.730 reclusos; en hogares de ancianos y 49 consulados en 42 países. Hablando de confianza, política y crisis... ¿En quién confía... en la empresa o en alguna institución? Participe en nuestra Cuarta Edición de #CONFIANZA2026. https://encuesta.datosgroup.com/default.cshtml?id=5e1e2be9-5b3f-4366-ba26-2e3f3cf789cb (Para compartir reenvíe este link)

CANDIDATOS PREPARADOS PARA HABLAR CON SUS SEGUIDORES

Durante la jornada los candidatos presidenciales acudieron a las urnas acompañados por sus seguidores en medio de un ambiente festivo, e hicieron un llamado a la población a vivir la fiesta democrática del país y a votar en libertad, pero también están listos para hablar luego de los resultados preliminares. La oficialista Laura Fernández, del derechista Partido Pueblo Soberano y favorita en las encuestas, convocó a sus seguidores al estacionamiento de un hotel de la capital donde desde una tarima brindará un discurso, mientras que Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, se encuentra en otro hotel donde también tiene previsto dar un discurso. Claudia Dobles, de la centroizquierdista Coalición Agenda Ciudadana, se dirigirá a sus seguidores en el 'Mercadito La California', un centro gastronómico en el centro de San José.

Los restantes 17 candidatos inscritos en el proceso llevarán a cabo actividades con sus seguidores en distintas sedes. La campaña previa a las elecciones estuvo marcada por el tema de la inseguridad, que en las encuestas es considerado por la población como el principal problema del país debido al incremento de los homicidios, que en su mayoría son atribuidos al ajuste de cuentas entre bandas narcotraficantes. Costa Rica registró en el 2025 un total de 873 homicidios, la tercera cifra registrada más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, el 69 % de estos crímenes son atribuidos a sicarios en el marco de disputas entre bandas narcotraficantes. Otro tema de campaña fue la promesa de la candidata Fernández de dar continuidad a las iniciativas del actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, a quien incluso quiere ofrecerle un cargo como ministro.

Costarricenses viven ambiente festivo tras jornada electoral