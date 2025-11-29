CNE pide a candidatos a la presidencia de Honduras respetar resultados

"Todos los que participan en una contienda electoral deben tener la altura para participar con buenas propuestas, como buenos ciudadanos y ciudadanas hondureñas, y para reconocer los resultados oficiales, cuya única voz autorizada es la del Consejo Nacional Electoral (CNE), subrayó Hall.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, dijo - en una entrevista con EFE- que los candidatos a la presidencia del país deben tener la altura para participar en las elecciones del próximo domingo con buenas propuestas y reconocer los resultados oficiales.

Sobre las denuncias de una supuesta injerencia de las Fuerzas Armadas al pretender ejercer el control en algunos centros de votación luego de la llegada del material electoral a varios municipios, pese a que por ley son 'apolíticas, obedientes y no deliberantes', Hall indicó que "las coordinaciones se han realizado en tiempo y forma" y que "toda la ciudadanía hondureña está pendiente".

"Mal haría las Fuerzas Armadas en ir más allá de la misión constitucional que le ha sido asignada", afirmó Hall, quien por discrepancias internas en el CNE estuvo a punto de renunciar al ente electoral en julio y denunció amenazas contra ella y su familia.

Indicó además que las denuncias sobre irregularidades en la recta final de las elecciones "se han ido atendiendo según la situación" y que "el CNE ha tomado realmente todas las medidas oportunas".

Hall afirmó que a pocas horas de las votaciones el CNE "ha hecho todo un esfuerzo logístico y a nivel tecnológico para poder garantizar estas próximas elecciones generales".

"El camino no ha sido nada sencillo, el pleno permanece integrado, seguimos trabajando de cara a que la gente pueda salir a votar el próximo 30 de noviembre", recalcó, y tildó de "un hecho histórico" que en este proceso se haya despachado "con tanta anticipación" el material electoral.

De los 18 departamentos que tiene Honduras, hasta hoy solo resta que el material termine de llegar a algunos municipios de Francisco Morazán (centro), donde se localiza Tegucigalpa, la capital, y se espera que esa misión esté concluida en su totalidad el sábado.

Entre los obstáculos que ha tenido el CNE para cumplir con su mandato, Hall destacó "la desinformación que produce desconfianza", contra la cual "el mejor remedio" es que "la gente salga a votar masivamente".