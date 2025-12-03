DHL Express anuncia aumento de tarifas en varios países de Centroamérica para 2026

Por revistaeyn.com
A partir del 1 de enero de 2026, DHL Express aplicará un aumento en sus tarifas en varios países de Centroamérica, con incrementos que oscilan entre el 4.9 % y el 6 %, según confirmó la compañía en comunicados divulgados simultáneamente en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador.
La empresa de transporte exprés internacional explicó que estos ajustes forman parte de su revisión anual de precios, la cual responde a factores económicos y regulatorios que inciden directamente en la operación de su red mundial.
En el caso de Nicaragua, el ajuste será del 6 %, porcentaje que también se aplicará en Honduras. Mientras tanto, Guatemala y El Salvador verán incrementos ligeramente menores, fijados en un promedio de 4.9 %.
Pese a las diferencias entre países, la compañía subrayó que los cambios "buscan fortalecer la capacidad operativa regional y asegurar un servicio consistente frente a un entorno logístico marcado por volatilidades externas".
DHL Express destacó que el comercio internacional "continúa afectado por transformaciones geopolíticas recientes, factores que han presionado la cadena de suministro global y han llevado a muchas empresas a replantear su logística".
En este contexto, la actualización de tarifas permite a la organización sostener inversiones clave para mantener una red robusta, adaptable y preparada para responder a exigencias crecientes. Según la empresa, estos ajustes "son esenciales para asegurar que la infraestructura que sostiene sus servicios —desde tecnología hasta ampliación de rutas y estándares de seguridad— pueda seguir funcionando sin interrupciones".
La compañía recordó que sus tarifas se actualizan cada año tras analizar variables como la inflación, las fluctuaciones en el tipo de cambio y los gastos derivados de nuevas normativas en seguridad y transporte. Dichas regulaciones, insistieron, se renuevan con frecuencia tanto a nivel local como internacional, afectando la operación en los más de 220 países y territorios donde DHL Express presta servicios. Por ello, los porcentajes aplicados pueden variar según la realidad económica y normativa de cada mercado.
En sus anuncios emitidos, la multinacional reiteró que su prioridad es continuar respaldando a empresas y usuarios que dependen de sus servicios para operar en un panorama comercial cambiante.