DHL Express anuncia aumento de tarifas en varios países de Centroamérica para 2026

Por revistaeyn.com A partir del 1 de enero de 2026, DHL Express aplicará un aumento en sus tarifas en varios países de Centroamérica, con incrementos que oscilan entre el 4.9 % y el 6 %, según confirmó la compañía en comunicados divulgados simultáneamente en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. La empresa de transporte exprés internacional explicó que estos ajustes forman parte de su revisión anual de precios, la cual responde a factores económicos y regulatorios que inciden directamente en la operación de su red mundial.

En el caso de Nicaragua, el ajuste será del 6 %, porcentaje que también se aplicará en Honduras. Mientras tanto, Guatemala y El Salvador verán incrementos ligeramente menores, fijados en un promedio de 4.9 %. Pese a las diferencias entre países, la compañía subrayó que los cambios "buscan fortalecer la capacidad operativa regional y asegurar un servicio consistente frente a un entorno logístico marcado por volatilidades externas". DHL Express destacó que el comercio internacional "continúa afectado por transformaciones geopolíticas recientes, factores que han presionado la cadena de suministro global y han llevado a muchas empresas a replantear su logística".