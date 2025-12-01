Centroamérica & Mundo

¿Quiénes son los dos candidatos que lideran el recuento electoral en Honduras?

Según el último corte del Consejo Nacional Electoral (CNE), actualizado tras las elecciones de este domingo y con el 55,9 % de las mesas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sumaba 735.703 votos (40 %), seguido de Nasralla, del Partido Liberal, con 731.527 (39,78 %).

POR EFE Los derechistas Nasry Asfura y Salvador Nasralla encabezan este lunes la carrera para suceder a la presidenta de izquierda Xiomara Castro en Honduras, mientras la oficialista Rixi Moncada cae al tercer puesto. Las elecciones generales de Honduras marcan un ajustado pulso entre los dos candidatos principales conservadores, Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un empate técnico tras escrutado más del 50 % de las actas. También el regreso de la derecha, y el consecuente golpe a la izquierda, definen estos reñidos comicios, con la sorpresa del respaldo in extremis a Asfura del presidente estadounidense, Donald Trump. Con el 57 % del escrutinio, según los últimos datos a los que tuvieron acceso algunos medios locales antes de que la web del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara problemas de acceso, el conservador Asfura ha logrado 749.022 votos (39,91 %), sacando una leve ventaja a su contrincante Nasralla que cuenta con 748.507 (39,89 %). Esto, considerado un ajuste técnico, mantiene en vilo a ambos candidatos.

Nasry Asfura, el candidato de Trump

Nasry Asfura es el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras", escribió Trump en Truth Social al pedir el voto por Asfura la semana pasada, agregando que podrían "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas", al ser el que defiende la democracia y "lucha contra" el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Asfura, también conocido como 'Papi a la orden', frase con la que saluda a sus correligionarios, busca en un segundo intento ser presidente de Honduras arropado con la bandera del conservador Partido Nacional. Hijo de padres de origen palestino, Asfura nació el 8 de junio de 1958 en la capital hondureña, Tegucigalpa, de la que ha sido alcalde durante dos períodos consecutivos (2014-2022). Después de finalizar su secundaria en un colegio católico, decidió estudiar ingeniería, pero pronto valoró que lo suyo es la industria de la construcción, a la que se ha dedicado la mayor parte de su vida. Como político también ha sido concejal de la Alcaldía de Tegucigalpa y secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social. Asfura busca el regreso al poder de un Partido Nacional que sufrió un desgaste durante tres períodos consecutivos, desde 2010 a 2022, que fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción y narcotráfico.

Su apuesta, de llegar a ser presidente, es por la estabilidad fiscal, empleo e infraestructura productiva, fortalecer el sector agropecuario, mejorar la conectividad y priorizar proyectos con impacto inmediato en la economía local.

Salvador Nasralla, al cuarto intento...