Elecciones primarias en Honduras se realizan en calma, pero con retrasos

“Uno se siente impaciente por estar esperando (...), no sé lo que está pasando, tiene que haber una persona responsable en esto”, señaló Aguilar, tras exigir una respuesta del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante los problemas que enfrentan los votantes en diversos puntos del país.

José de la Cruz Aguilar, residente de Tegucigalpa, declaró a EFE que, a pesar de haber llegado de madrugada a su centro de votación, no había podido ejercer el sufragio hasta pasadas las 11:00 hora local (17:00 GMT) debido a la tardanza en la llegada de las maletas electorales.

Rixi Moncada, ministra de Defensa y precandidata por el partido Libre, declaró tras votar en Tegucigalpa, que hay “pequeños problemas operativos, pero esperamos que en el transcurso de las horas se vayan resolviendo”.

“Hoy es un día de mucha alegría, emoción y sentimiento”, subrayó Moncada, quien instó a los jóvenes a acudir masivamente a ejercer el sufragio.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció que Libre “está boicoteando” las elecciones con “el apoyo de un sector de las FFAA (Fuerzas Armadas) altamente ideologizadas”.

“Esto que está viviendo Honduras no es un accidente, no es una casualidad, Es el plan Venezuela en acción, Libre está boicoteando las elecciones con el apoyo de un sector de las FFAA altamente ideologizadas... los atrasos en la llegada de material electoral y apertura de las urnas no había sucedido nunca, nada es casualidad”, enfatizó Zambrano en X.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) pidió este domingo a los hondureños “mantener la calma y evitar confrontaciones”, y no permitir que estos problemas interfieran en el ejercicio del sufragio.

El organismo de derechos humanos también solicitó evitar la propagación de desinformación y denunciar cualquier irregularidad en los centro de votación.

“Estos problemas generan especial preocupación, ya que las demoras y la falta de información afectan el desarrollo normal del proceso electoral, reduciendo la confianza pública y generando incertidumbre entre la población. La percepción de irregularidades, la desinformación y el caos pueden afectar la transparencia del proceso y la legitimidad de los resultados”, subrayó el Conadeh.