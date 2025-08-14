Disminuye el desempleo en Costa Rica, pero informalidad sigue creciendo

Empresas & Management

La tasa de desempleo de Costa Rica fue 7,4 % en el trimestre de abril, mayo y junio de 2025; esto representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales con relación al mismo trimestre del año anterior.

Por revistaeyn.com Costa Rica cerró el trimestre abril-mayo-junio de 2025 con señales mixtas en su mercado laboral: menor desempleo, pero persistencia de la informalidad y una participación que aún no logra recuperarse plenamente, reporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica (INEC). La tasa de desempleo se ubicó en 7,4 % en ese período, lo que representa una caída interanual de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre de 2024; en términos absolutos, la población desempleada se estimó en 173.000 personas.

Detrás de esa cifra hay otros indicadores que matizan el diagnóstico. La fuerza de trabajo nacional suma 2,33 millones de personas y la población ocupada alcanza 2,15 millones, cifras que se mantienen relativamente estables en la comparación interanual. La tasa neta de participación fue de 54,7 %, pero con una marcada diferencia por sexo: 66,2 % en hombres y 43,2 % en mujeres; además, la participación masculina mostró una reducción significativa de 2,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. La tasa de ocupación —personas ocupadas sobre la población de 15 años y más— se ubicó en 50,7 %, reporta el INEC En cuanto a la calidad y la forma del empleo, el INEC reporta una caída del subempleo y del empleo informal, aunque estos últimos siguen siendo retos estructurales. El porcentaje de subempleo fue 3,1 %, disminuyendo 0,6 puntos porcentuales, mientras que el empleo informal afectó al 35,8 % de la población ocupada —una reducción interanual de 3,4 puntos porcentuales—.