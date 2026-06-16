Empiezan a circular buques por Ormuz; mientras, Trump advierte a Israel e Irán

"Los buques, que habían permanecido varados durante meses debido a la campaña de bloqueo naval ilegal de Estados Unidos contra el transporte marítimo iraní, atravesaron las aguas internacionales sin obstáculos", indicaron fuentes marítimas informadas a Press TV.

El medio reportó el lunes por la noche el paso de tres petroleros y dos buques de carga que transportaban bienes esenciales por el estrecho, donde EE.UU. había impuesto un cerco sobre buques y puertos iraníes desde mediados de abril, en respuesta al bloqueo iraní en la zona desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

Al menos cinco embarcaciones iraníes atravesaron el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de su bloqueo naval como parte del memorando de entendimiento alcanzado con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico paso marítimo, según informó la cadena estatal iraní Press TV .

El paso de estas embarcaciones se habría registrado solo un día después de que Irán y EE.UU. anunciaran haber alcanzado un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba alrededor del 20 % del petróleo mundial

Mientras los buques comienzan a circular, el presidente Donald Trump, señaló este martes ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.

"No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles", dijo en su reunión bilateral al margen de las reuniones del G7, que se celebran del lunes al miércoles en Évian (Francia).

Asimismo, Trump pidió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sea "más responsable" en sus acciones respecto al Líbano y dijo no estar "contento" con la forma en que ha actuando en ese país.

"No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hizbulá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán", dijo en un encuentro bilateral con el emir de Catar.

"Israel está luchando contra Hizbulá desde hace demasiado tiempo, están muriendo demasiadas personas, y no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hizbulá", señaló antes de participar en la cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa.

No obstante, el presidente estadounidense aseguró que el acuerdo de paz con Irán, que se espera sea formalizado a finales de esta semana en Ginebra, perdurará incluso teniendo en cuenta posibles acciones futuras de Israel.