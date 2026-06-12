EE.UU. e Irán ultiman acuerdo para frenar la guerra, firmarían este domingo

Por: Revistaeyn.com - Agencias

La posibilidad de una desescalada en uno de los conflictos más sensibles para la estabilidad global ganó fuerza este viernes luego de que fuentes occidentales e iraníes coincidieran en que un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán se encuentra en su fase final de redacción y podría firmarse este mismo fin de semana.

Según informó Reuters, el documento podría ser rubricado el domingo, con Ginebra emergiendo como la sede más probable para una ceremonia encabezada por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Baqer Qalibaf.

La información llega apenas un día después de que el presidente Donald Trump anunciara desde la Casa Blanca que había alcanzado un "gran acuerdo" con Irán y que solo restaba completar la documentación necesaria para formalizarlo.

Sin embargo, desde Teherán se han esforzado por moderar las expectativas. Medios oficiales iraníes sostienen que el texto actualmente en negociación constituye únicamente un "memorando de entendimiento" y no representa el acuerdo definitivo que resolvería los principales puntos de disputa entre ambos países.