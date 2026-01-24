Empresariado y democracia: la visión iberoamericana desde Davos

Por: revistaeyn.com

En un auditorio de Madrid, horas antes de que la élite global se reúna en Davos, el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) reunió al Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y a la presidenta de la organización, Núria Vilanova, para explorar el papel del empresariado en los desafíos sociales y democráticos que afronta la región.

Moderado por el director general de CEAPI, Jordi Gutiérrez, el conversatorio —titulado La visión de Iberoamérica— planteó una lectura crítica del contexto latinoamericano actual, marcada por tensiones vinculadas a seguridad, crecimiento económico y participación ciudadana, en un momento en que el Foro de Davos capta gran parte de la atención internacional.

Allamand abrió la discusión con una reflexión nítida sobre el viraje temático en el debate público de la región: en las últimas elecciones latinoamericanas, explicó, los ejes principales de preocupación de la ciudadanía han dejado de centrarse exclusivamente en lo económico para incluir con fuerza la seguridad ciudadana y la amenaza del crimen organizado internacional. Esta nueva realidad, sostuvo, “se alinea con la opinión pública, que considera ambos prioritarios porque son los que mayor preocupación e interés generan” en la población.

Para el secretario general, este reordenamiento de prioridades implica una llamada a la acción: el empresariado no puede permanecer al margen. Según Allamand, “tenemos que convencer a los empresarios de que tienen que ser activos, que tienen que tener voz”.

Subrayó que las empresas deben defender sus convicciones sin entregar el espacio público a otros y convertirse en agentes influyentes en la sociedad. “Ustedes tienen que ser voceros de sí mismos e influir en la sociedad. Los empresarios tienen que jugar un rol activo y CEAPI es uno de los grandes instrumentos para el activismo empresarial”, afirmó.

Este llamado a la participación no se limita a un discurso de responsabilidad cívica, sino que, según Allamand, remite a la urgencia de consolidar un entorno donde la empresa privada contribuya a fortalecer las instituciones democráticas y a dar forma a una sociedad más cohesiva y resiliente.