CEAPI pondrá en marcha el Observatorio Empresarial Iberoamericano

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró un conversatorio bajo el título La visión de Ibeoamérica que, coincidiendo con el Foro de Davos, destacó la relación entre empresarios y fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Por revistaeyn.com El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha celebrado un conversatorio entre el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; y moderado por el Director General de CEAPI, Jordi Gutiérrez. En un contexto en el que América Latina, con el 8 % de la población concentra el 30 % de los homicidios globales, el Secretario General Iberoamericano, Andres Allamand reflexionó sobre el papel de Latinoamérica y CEAPI en la actual situación geopolítica.

"En las ultimas elecciones en la región se ha visto un cambio importante en los ejes del debate: ahora este orbita en torno a los temas de seguridad ciudadana, vinculado a la amenaza del crimen organizado internacional y a los temas de crecimiento económico, indispensable para derrotar la pobreza y disminuir las desigualdades. Esos asuntos se alinean con la opinión publica, que considera ambos prioritarios ya que son los que generan en la ciudadanía mayor preocupación e interés", señaló Allamand. Ante estos datos, insistió en que se tiene que convencer a los empresarios de que tienen que ser activos, que tienen que tener voz. Las empresas tienen que defender sus convicciones y no entregar el espacio público a otros. "Ustedes tienen que ser voceros de sí mismos e influir en la sociedad. Los empresarios tienen que jugar un rol activo y CEAPI es uno de los grandes instrumentos para el activismo empresarial. Ustedes ayudan a darle fisionomía a la sociedad", agregó.