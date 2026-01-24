CEAPI pondrá en marcha el Observatorio Empresarial Iberoamericano

Por revistaeyn.com
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) ha celebrado un conversatorio entre el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, y la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; y moderado por el Director General de CEAPI, Jordi Gutiérrez.
En un contexto en el que América Latina, con el 8 % de la población concentra el 30 % de los homicidios globales, el Secretario General Iberoamericano, Andres Allamand reflexionó sobre el papel de Latinoamérica y CEAPI en la actual situación geopolítica.
"En las ultimas elecciones en la región se ha visto un cambio importante en los ejes del debate: ahora este orbita en torno a los temas de seguridad ciudadana, vinculado a la amenaza del crimen organizado internacional y a los temas de crecimiento económico, indispensable para derrotar la pobreza y disminuir las desigualdades. Esos asuntos se alinean con la opinión publica, que considera ambos prioritarios ya que son los que generan en la ciudadanía mayor preocupación e interés”, señaló Allamand.
Ante estos datos, insistió en que se tiene que convencer a los empresarios de que tienen que ser activos, que tienen que tener voz. Las empresas tienen que defender sus convicciones y no entregar el espacio público a otros.
"Ustedes tienen que ser voceros de sí mismos e influir en la sociedad. Los empresarios tienen que jugar un rol activo y CEAPI es uno de los grandes instrumentos para el activismo empresarial. Ustedes ayudan a darle fisionomía a la sociedad”, agregó.
Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, declaró que “nuestra razón de ser es Iberoamérica, su gente, el crecimiento, es ser el aliado de los gobiernos que creen en las empresas. Estar en la batalla y pelear por las ideas. Y todo esto es posible gracias al compromiso de socios miembros de la junta directiva, de los socios, del staff y de las instituciones”.
En este sentido, destacó que “durante 2026 CEAPI fortalecerá su función con Think Tank poniendo en marcha el Observatorio Empresarial Iberoamericano”.
CEAPI es una asociación formada por 360 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.
Para la presidenta del consejo empresarial, “España tiene que involucrarse mucho con Iberoamérica. Hay buenas noticias en la región, las cuatro últimas elecciones han sido buenas noticias, como también lo es cambio producido en Venezuela. Y todo esto está enfrentando los grandes temas que son seguridad y crecimiento, unido al Mercosur, otra buena noticia. Todo suma”.