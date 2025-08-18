Ranking de países en Latinoamérica más seguros para viajar, según EEUU

Inteligencia E&N

En la última versión del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de alerta de viajes indica que Argentina, El Salvador, Paraguay y Surinam aparecen en el nivel de "precaución normal".

Por revistaeyn.com La percepción sobre la seguridad en América Latina varía según el destino y las advertencias oficiales. El Departamento de Estado de Estados Unidos publica un mapa de alertas que divide países, regiones y islas en cuatro niveles de riesgo. En la última versión del informe, solo siete puntos del continente y una extensa lista de islas aparecen en el nivel más bajo, recomendado para quienes pueden viajar con una “precaución normal”.

Entre los territorios continentales incluidos en la categoría 1 figuran Argentina, El Salvador, Paraguay y Surinam. También están los estados mexicanos de Campeche y Yucatán, así como la Guayana Francesa, según el reporte. En el ámbito insular, la clasificación reúne numerosas islas del Caribe y del Atlántico consideradas de menor riesgo, como Aruba, Bonaire, las Islas Caimán, las Vírgenes Británicas, Anguila, San Martín, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, Barbados y San Vicente y las Granadinas, entre otras. Que un lugar esté en el nivel 1 no significa ausencia total de riesgos; implica actuar con sentido común y seguir las normas locales. El caso de El Salvador ejemplifica esa advertencia: después de figurar en niveles más altos en 2024 y principios de 2025, el país fue reclasificado a una categoría más baja, pero las autoridades estadounidenses continúan recomendando medidas inusuales, como desplazarse en grupo y priorizar los traslados diurnos. El nivel 2 exige “mayor precaución” y agrupa a 13 países, entre ellos Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, así como a buena parte de los estados mexicanos. La criminalidad es la razón más habitual para estas alertas.