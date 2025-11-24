Estudio abre nuevas vías para detectar cambios ambientales en Canal de Panamá

POR EFE

Científicos panameños identificaron 76 especies de fitoplancton y 39 especies de zooplancton, algunas nunca antes registradas en el Canal de Panamá, abriendo así nuevas vías para detectar cambios ambientales en sus aguas, informó este lunes el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), con sede en el país centroamericano.

Los hallazgos se realizaron mediante el proyecto denominado "Patrones estacionales en la comunidad planctónica y parámetros físico-químicos a lo largo del Canal de Panamá", desarrollado por siete jóvenes científicos panameños.

El estudio estuvo dirigido por el STRI y la Universidad de Panamá (UP), y financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) panameña.

"El proyecto se convirtió en el tema de dos tesis de licenciatura (...) contribuyó a la identificación de 76 especies de fitoplancton y 39 especies de zooplancton, algunas de las cuales no se habían registrado anteriormente en las aguas del Canal", dijo el Smithsonian en una declaración pública.

El ente científico precisó que el objetivo de la investigación era empezar a comprender la distribución espacial y estacional del fitoplancton y el zooplancton, de los que dependen la mayoría de los demás organismos para alimentarse.