Guatemaltecos en el exterior dinamizan la compra de bienes raíces

El crecimiento sostenido de las remesas —que en 2024 superaron los US$20.000 millones, según datos del Banco de Guatemala— ha abierto espacio para que miles de migrantes destinen parte de esos recursos a la adquisición de bienes raíces con fines patrimoniales, de inversión o incluso para obtener ingresos por alquiler vacacional.

La inversión en propiedades ha tomado un lugar protagónico entre los guatemaltecos que viven fuera del país, consolidándose como un puente económico y emocional con su tierra de origen.

El auge no surge por casualidad. En un lado de la balanza está el interés por mantener un vínculo con Guatemala a través de activos. Y por el otro, la oportunidad de obtener retornos en dólares, especialmente en proyectos que prometen una valorización constante o que se ubican en áreas urbanas.

Estudios recientes del mercado inmobiliario señalan que Guatemala ofrece rentas brutas que rondan entre el 6 % y el 10 %, lo que lo coloca entre los destinos más atractivos de Centroamérica para quienes buscan estabilidad y rendimiento.

Para Darcy Rodríguez, arquitecta y Gerente Comercial de Nempresa, esta ola de inversión desde el extranjero refleja un cambio profundo en la forma en que los migrantes administran sus ingresos. “El guatemalteco que vive fuera ya no se conforma con tener una vivienda para vacaciones. Ahora busca activos reales que sirvan como escudo frente a la inflación y como respaldo ante eventuales cambios migratorios. Hay una transformación hacia decisiones más estratégicas y apoyadas en herramientas digitales”, explica.

Los desarrollos verticales y los complejos de uso mixto —especialmente en zonas como la 10, 13 y 15— están captando la atención de compradores que desean minimizar la gestión operativa de su inversión. Estos proyectos integran servicios, comercio y amenidades que facilitan la administración a distancia, un aspecto clave para quienes viven en Estados Unidos y desean evitar trámites complicados.