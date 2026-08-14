Estados Unidos crea la primera fuerza multinacional de drones

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El Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos creó una fuerza multinacional de drones de ataque en Medio Oriente en la guerra con Irán que combina capacidades aéreas, marítimas y submarinas.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El Ejército estadounidense anunció este jueves su primer grupo multinacional de drones de ataque de la historia, que operará con los países aliados en las regiones en las que opera el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en Oriente Medio y Asia, en medio de la guerra con Irán. El nuevo grupo, llamado Task Force Falcon Strike (Grupo de Trabajo Golpe de Halcón) usará drones de ataque unidireccionales con sistemas no tripulados desde el aire, la superficie del mar y el entorno submarino bajo la dirección de militares de Estados Unidos y socios regionales, indicó el Centcom en un comunicado. El organismo militar, con sede en Florida, apuntó que el lanzamiento del nuevo grupo de trabajo internacional ocurre nueve meses después de crear el Grupo de Trabajo Golpe de Escorpión (Task Force Scorpion Strike), el primer escuadrón del Ejército estadounidense para drones de ataque en Oriente Medio.

Entre sus hitos destacó que fuerzas estadounidenses usaron por primera vez en combate drones marítimos, que en julio atacaron un centro de mantenimiento para submarinos y barcos en Irán, además del primer lanzamiento de un dron de ataque aéreo desde un buque de guerra de la Marina de EE. UU. en diciembre. "La Task Force Falcon Strike ampliará el éxito de Scorpion Strike dada la tremenda innovación que está ocurriendo entre nuestros aliados y socios regionales", declaró el almirante Brad Cooper, comandante del Centcom. El grupo multinacional surge mientras los drones son armas de guerra cada vez más frecuentes, como han mostrado los conflictos en Ucrania y Sudán, donde la ONU avisó en mayo que estas herramientas "se han convertido, por mucho, en la mayor causa de muertes civiles".