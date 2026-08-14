El Salvador y Belice sellan acuerdo para ampliar las exportaciones

Centroamérica & Mundo

La iniciativa forma parte de la estrategia oficial orientada a ampliar el abanico de destinos para las exportaciones, generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer las condiciones para que las empresas salvadoreñas puedan expandirse hacia mercados internacionales.

Por revistaeyn.com El Gobierno de El Salvador concretó un acuerdo de alcance parcial con Belice que abre nuevas posibilidades para los empresarios nacionales al facilitar el ingreso preferencial de productos salvadoreños al mercado beliceño mediante más de 400 líneas arancelarias. Con este entendimiento, las autoridades buscan también profundizar los vínculos económicos entre El Salvador y Belice, al tiempo que se promueve un mayor intercambio de bienes y se crean espacios para potenciales proyectos de inversión entre ambas naciones.

El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, señaló que la suscripción del acuerdo representa el punto de partida para una nueva etapa de trabajo en la que deberán participar tanto el Gobierno como el sector privado. “Se concreta un acuerdo y es el inicio de los siguientes pasos que tenemos que dar como Gobierno, empresarios y salvadoreños para fortalecer y unir cada vez más a nuestra nación”, afirmó Kattan. Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, destacó que el pacto es producto de un proceso que combinó decisiones políticas, conversaciones entre las partes y trabajo especializado de distintas instituciones. La funcionaria describió la firma como el resultado de “una voluntad política, de un diálogo constructivo y de un trabajo técnico que ha sido acompañado por diferentes instituciones”.