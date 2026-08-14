El Salvador y Belice sellan acuerdo para ampliar las exportaciones

Por revistaeyn.com
El Gobierno de El Salvador concretó un acuerdo de alcance parcial con Belice que abre nuevas posibilidades para los empresarios nacionales al facilitar el ingreso preferencial de productos salvadoreños al mercado beliceño mediante más de 400 líneas arancelarias.
Con este entendimiento, las autoridades buscan también profundizar los vínculos económicos entre El Salvador y Belice, al tiempo que se promueve un mayor intercambio de bienes y se crean espacios para potenciales proyectos de inversión entre ambas naciones.
El secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Kattan, señaló que la suscripción del acuerdo representa el punto de partida para una nueva etapa de trabajo en la que deberán participar tanto el Gobierno como el sector privado.
“Se concreta un acuerdo y es el inicio de los siguientes pasos que tenemos que dar como Gobierno, empresarios y salvadoreños para fortalecer y unir cada vez más a nuestra nación”, afirmó Kattan.
Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, destacó que el pacto es producto de un proceso que combinó decisiones políticas, conversaciones entre las partes y trabajo especializado de distintas instituciones.
La funcionaria describió la firma como el resultado de “una voluntad política, de un diálogo constructivo y de un trabajo técnico que ha sido acompañado por diferentes instituciones”.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, sostuvo que el acuerdo con Belice responde a la política de generar mayores oportunidades para el crecimiento del tejido empresarial salvadoreño, facilitar la llegada de inversión y conectar a las compañías locales con nuevos compradores.
“Es un paso concreto en la visión del Presidente Nayib Bukele de continuar creando más condiciones para que nuestras empresas puedan crecer, para que podamos atraer cada vez más inversión y conectar con nuevos mercados y oportunidades”, expresó.
El acuerdo llega en un contexto de crecimiento de las ventas externas salvadoreñas. Hayem informó que durante el primer semestre de 2026 el país exportó más de US$3,400 millones en bienes, un aumento de 4 % en valor y de 10 % en volumen frente al mismo período de 2025.
La ministra agregó que El Salvador se ubica como el segundo país de América Latina con mejor desempeño para atraer proyectos de inversión, un escenario que, según las autoridades, puede complementarse con la apertura de nuevos mercados como el beliceño.