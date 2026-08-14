Panamá propone nuevo esquema de impuestos para facilitar el acceso a viviendas

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La iniciativa busca facilitar el acceso de las familias panameñas a una vivienda principal, al tiempo que promueve la inversión privada, el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y la generación de empleo formal, bajo criterios de equidad, progresividad y responsabilidad fiscal.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley con el propósito de establecer un nuevo esquema para el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) aplicable a la primera venta de determinadas viviendas nuevas. La iniciativa busca facilitar el acceso de las familias panameñas a una vivienda principal, al tiempo que promueve la inversión privada, el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y la generación de empleo formal, bajo criterios de equidad, progresividad y responsabilidad fiscal.

Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman destacó que el acceso a una vivienda digna es fundamental para el desarrollo económico y social del país, al contribuir a la formación de patrimonio, la estabilidad de las familias y la movilidad social. El proyecto establece una exención sobre los primeros US$120,000 de la base imponible de la primera operación de venta de viviendas nuevas que cumplan con las condiciones previstas en la ley, independientemente del valor total de la transferencia. Para las viviendas cuya base imponible supere los US$120,000 y no exceda los US$200,000, se contempla una escala tributaria preferencial que se aplicará únicamente sobre el monto que exceda la suma exenta. En los casos en que la base imponible sea superior a US$200,000, se mantendrá la exención de los primeros B/.120,000 y el excedente estará sujeto al régimen general del impuesto. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, este diseño permite concentrar el beneficio tributario en los segmentos de vivienda con mayor impacto social y evita que un aumento en el valor de una propiedad genere la pérdida total del beneficio fiscal.