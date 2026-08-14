Panamá propone nuevo esquema de impuestos para facilitar el acceso a viviendas

Por revistaeyn.com
El Gobierno de Panamá presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley con el propósito de establecer un nuevo esquema para el Impuesto a la Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) aplicable a la primera venta de determinadas viviendas nuevas.
La iniciativa busca facilitar el acceso de las familias panameñas a una vivienda principal, al tiempo que promueve la inversión privada, el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y la generación de empleo formal, bajo criterios de equidad, progresividad y responsabilidad fiscal.
Durante su intervención, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman destacó que el acceso a una vivienda digna es fundamental para el desarrollo económico y social del país, al contribuir a la formación de patrimonio, la estabilidad de las familias y la movilidad social.
El proyecto establece una exención sobre los primeros US$120,000 de la base imponible de la primera operación de venta de viviendas nuevas que cumplan con las condiciones previstas en la ley, independientemente del valor total de la transferencia.
Para las viviendas cuya base imponible supere los US$120,000 y no exceda los US$200,000, se contempla una escala tributaria preferencial que se aplicará únicamente sobre el monto que exceda la suma exenta. En los casos en que la base imponible sea superior a US$200,000, se mantendrá la exención de los primeros B/.120,000 y el excedente estará sujeto al régimen general del impuesto.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, este diseño permite concentrar el beneficio tributario en los segmentos de vivienda con mayor impacto social y evita que un aumento en el valor de una propiedad genere la pérdida total del beneficio fiscal.
El Ejecutivo panameño explicó que, aunque el ITBI legalmente corresponde al vendedor, la estructura tributaria relacionada con el desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios puede influir en las decisiones de inversión, los costos de construcción y la viabilidad de nuevos proyectos, con posibles efectos sobre el precio final de las viviendas.
La propuesta también atiende el mandato establecido en el artículo 276 de la Constitución Política, que exige establecer nuevas rentas sustitutivas o aumentar las existentes cuando una modificación tributaria afecte ingresos incorporados al Presupuesto General del Estado.
En cumplimiento de este principio, el Gobierno panameño presentó paralelamente una iniciativa para modernizar el régimen del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), incorporando determinadas operaciones realizadas mediante plataformas digitales y otros medios tecnológicos actualmente no regulados de manera expresa.
Según las estimaciones del MEF, el fortalecimiento de la recaudación proveniente de estas operaciones permitirá compensar el impacto fiscal del beneficio tributario propuesto para la vivienda.