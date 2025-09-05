Estados Unidos dona un puente de despliegue rápido a Guatemala

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Gobierno de Estados Unidos, mediante su Comando Sur, donó un puente a Guatemala valorado en US$2,5 millones, según confirmaron fuentes oficiales. La entrega fue realizada por el general de la Guardia Nacional de Arkansas, Olen Bridges, en Ciudad de Guatemala, quien detalló que la estructura es un puente de despliegue rápido.

Bridges indicó en una conferencia sin acceso a medios y con la presencia del presidente Bernardo Arévalo de León, que el puente donado "es una herramienta vital para mitigar el impacto de los desastres naturales" y que servirá para cuando una comunidad quede incomunicada. De acuerdo al general de la Guardia Nacional de Arkansas, Estados Unidos ha apoyado desde 2021 a la fecha a Guatemala con 234 proyectos de asistencia humanitaria por un monto de US$25,5 millones. El puente fue entregado a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en la sede de la entidad, donde Arévalo de León resaltó la importancia de contar con "aliados" para las emergencias.