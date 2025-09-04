CEPA inicia segunda etapa del plan de modernización en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

Por revistaeyn.com

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) anunció la inversión de US$245 millones para realizar la segunda etapa del Plan de Modernización Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

Entre las obras se prevé una nueva ampliación de la terminal de pasajeros, con 6 salas y sus plataformas para aeronaves, un edificio de estacionamiento vehicular y nuevas posiciones remotas para aeronaves.

Esto incluye además la ampliación de calles de rodaje, renovación de la fachada del edificio terminal de pasajeros y modernización del punto 1 de inspección de pasajeros.

“Este día colocaremos la primera piedra de la nueva terminal de la banda de equipaje, aduana y migración. Pero, además, vamos con seis salas más, siempre creciendo al lado nuevo, son salas de pasajeros con su plataforma y puentes de abordaje. Luego, vamos con nuevas posiciones remotas, vamos a ampliar para tener un área específica de vuelos ejecutivos, o vuelos civiles, que no necesitan una manga de acoplamiento de la aeronave”, Federico Anliker, presidente de la autónoma.