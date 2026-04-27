Este lunes, el Brent supera US$108, ante fracaso de negociaciones EE.UU-Irán

Por: Agencias

El contrato Brent julio se mantiene por encima de US$100 /barril, mientras que el contrato Brent junio cotiza cerca de US$108, aproximándose a los máximos de cierre registrados en las últimas semanas. Destaca que el extremo más lejano de la curva forward también se está desplazando al alza: el contrato de agosto ya cotiza cerca de máximos locales.

El precio del Brent está reflejando las negociaciones fallidas entre EE.UU e Irán, durante este último fin de semana

Las conversaciones en Islamabad terminaron sin acuerdo. Donald Trump retiró a los negociadores, alegando falta de voluntad por parte de Irán.

Por su parte, el primer ministro iraní expresó sus condolencias a Trump por el intento de asesinato del sábado, mientras que el ministro de Exteriores Aragchi se reunió en Omán con altos cargos para tratar asuntos relacionados con el Estrecho de Ormuz.

Ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, y el cierre del estrecho de Ormuz, el brent cerró la semana pasada con una apreciación de casi diez dólares respecto a como empezó su cotización el pasado lunes, y llegó a tocar los US$107,40.