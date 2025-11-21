Estos países piden a la OEA una sesión sobre elecciones de Honduras

"La Secretaría General de la OEA y la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras han planteado públicamente cuestiones que apuntan a crecientes riesgos para la autonomía de las instituciones electorales, retrasos en los preparativos de las elecciones y amenazas tanto a los funcionarios como a los procesos electorales. Estos acontecimientos merecen toda la atención del Consejo", escribieron los países en la petición.

Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Paraguay y Antigua y Barbuda pidieron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que celebre una sesión extraordinaria del Consejo Permanente el próximo martes sobre las elecciones generales de Honduras del domingo 30 de noviembre.

La solicitud de este grupo de países se formalizó después de que la organización expresara su preocupación por el proceso electoral que se desarrolla en Honduras y exigiera respeto a la independencia electoral del país.

El fiscal general del país, Johel Zelaya, solicitó un antejuicio en contra de dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y a una de los tres miembros consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) quien ha sido acusada por la Fiscalía de 'conspiración' contra el proceso electoral.

Las diferencias internas entre ambos órganos, motivadas por intereses partidarios, acentúan la incertidumbre de cara a las elecciones generales.

Además, la Fiscalía, acusada de responder a intereses del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), ha amenazado con cárcel a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE, elevando el riesgo de interferencia política directa en organismos que deberían ser imparciales.

Los cinco países reiteraron "su compromiso con la defensa de las normas democráticas" para que el pueblo hondureño pueda "votar libremente, con seguridad y en el plazo previsto".