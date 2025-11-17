Misión UE llegará a Guatemala para observar elección de jueces y fiscal general

Centroamérica & Mundo

Se renovarán los puestos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y, de manera crucial, el de fiscal general, cargo que actualmente ostenta María Consuelo Porras, sancionada por países como Estados Unidos y la Unión Europea.

POR EFE Una misión de la Unión Europea (UE) llegará el próximo miércoles a Guatemala para observar la elección de jueces y el fiscal general, entre otros, en un proceso que tendrá lugar en 2026 marcado por denuncias de corrupción en unas instituciones públicas que se deben "rescatar" como afirma el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo. "Estamos a las puertas de elecciones de segundo grado que ya han comenzado a ser observadas por misiones internacionales", declaró este lunes el jefe de Estado en una rueda de prensa, en la que detalló que la misión europea está compuesta por cuatro expertos.

Arévalo recordó que la semana pasada visitaron Guatemala delegaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Panel de Personas Independientes (PEI), quienes sostuvieron reuniones con diversos sectores sociales y políticos. Las misiones internacionales expresaron su preocupación por la necesidad de que los aspirantes a los cargos electivos en estas elecciones cumplan con requisitos de capacidad y honradez, dijo el presidente guatemalteco. Agregó que las delegaciones internacionales han mostrado su inquietud por cómo las intimidaciones y la criminalización están generando temor en profesionales que podrían participar como candidatos para "rescatar las instituciones".