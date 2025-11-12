Honduras: OEA exige respetar la independencia de las autoridades electorales

POR EFE

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, exigió este martes a Honduras respetar la "independencia" de las autoridades electorales ante el proceso judicial impulsado contra dos magistrados del Tribunal Electoral del país centroamericano.

"La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresa su preocupación por los recientes acontecimientos en Honduras que afectan el proceso de las elecciones nacionales", declaró en un comunicado.

La preocupación de la OEA llega después de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, solicitara un antejuicio en contra de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.