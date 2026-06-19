Evacuan a presidenta de Costa Rica de una gira de campo tras escucharse una explosión

Por: EFE

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada este viernes tras escucharse una explosión durante una gira de campo que realizaba en la localidad de Las Crucitas (norte), donde verificaba los daños ambientales causados por la minería ilegal de oro en la zona.

"Estoy bien, ya me chequearon porque es el protocolo. No se preocupe nadie más allá de lo necesario. Estamos todos bien", dijo la mandataria -en una conferencia de prensa brindada en el lugar.

La mandataria relató los hechos como si hubiera estallado una "bombeta de turno" (fuego artificial usado en festividades) y que el eco en un bosque amplificara el sonido.

La presidenta realizaba un recorrido de unos tres kilómetros en Las Crucitas cuando a lo lejos se escuchó una especie de explosión, lo que generó que la escolta que la acompañaba la subiera a un vehículo y la sacara del lugar.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, dijo que se están investigando los hechos, que los policías se encuentran realizando un barrido en la zona, con el fin de determinar lo que sucedió y descartó que alguien haya resultado herido.

En la visita también participaban diputados de varios partidos y al menos uno de ellos fue atendido por una crisis nerviosa.

"Si se animaron a hacer una detonación hoy, imagínense como será un día ordinario para los policías y la comunidad", declaró la presidenta Fernández.