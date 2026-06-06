Salvadoreños rechazan la minería y piden la derogación de ley

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Durante el recorrido, los participantes lanzaron mensajes en contra de la explotación minera, lo cual, según estimaciones de organizaciones ambientalistas, afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador

Por Agencia EFE Al menos 500 salvadoreños de diferentes zonas del país expresaron su rechazo a la exploración y explotación de minería metálica, permitida por ley desde el 2024 por iniciativa del presidente Nayib Bukele, y pidieron con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se derogue la normativa. Los salvadoreños -miembros de diferentes iglesias, organizaciones civiles y ambientalistas y habitantes de zonas rurales- llevaron a cabo una camita ecológica que partió desde el parque Cuscatlán en San Salvador y se movilizó hasta la histórica Plaza Libertad, en el corazón de la capital.

Durante el recorrido, los participantes lanzaron mensajes en contra de la explotación minera, lo cual, según estimaciones de organizaciones ambientalistas, afectaría a unas cuatro millones de personas de la zona norte de El Salvador, que integran los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. "Exhortamos a quienes toman decisiones en nuestro país a derogar la Ley de Minería Metálica, debido a los grandes riesgos que representa para las comunidades, las fuentes de agua y los ecosistemas", dijo en declaraciones a EFE el religioso Edison Zamora. El activista Alfredo Leiva considera también que es "urgente" derogar la ley de minería y que se tomen acciones para no permitir esta actividad en el país. Señaló a EFE que "si queremos preservar la vida en este país, es necesario tomar acciones y una de esas acciones es derogar la ley de minería" y apuntó que "la minería no trae ningún beneficio para el país, y si lo hubiera no sería para el pueblo". "No compensa el beneficio económico al daño ambiental y a la vida que esos proyectos mineros causarían", añadió.