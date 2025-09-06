Centroamérica & Mundo

¿Evita ir al baño en el trabajo? Descubra los principales estigmas que enfrentan los centroamericanos sobre el tema

En Centroamérica, el 45% de las personas evitan ir al baño durante su jornada laboral. Sin embargo, no ir al baño durante periodos prolongados puede desarrollar inconvenientes en la salud física.

Por revistaeyn.com Muchas personas experimentan incomodidad al usar el baño en lugares públicos, especialmente en el trabajo o casas ajenas. Una encuesta realizada por Kimberly-Clark y su marca Scott®, dio a conocer que el 54% de los centroamericanos afirmaron no sentirse cómodos usando servicios sanitarios públicos. Aunque el 85 % de los encuestados en Latinoamérica considera que ir al baño es un proceso corporal natural y no debería ser un tema tabú, defecar en lugares fuera de la casa a menudo conlleva muchos estigmas sociales y es motivo de vergüenza para la mayoría de las personas. Conscientes de esto, a través de su marca Scott®, Kimberly-Clark desarrolló la campaña “Siéntete Cómodo”, con el fin de derribar las barreras sociales que envuelven el uso del baño en espacios públicos.

“En respuesta a los resultados de la encuesta sobre los estigmas de ir al baño en lugares públicos, Scott® impulsa esta campaña con el propósito no solo de desestigmatizar los tabús alrededor del tema, sino también normalizar una actividad esencial para el cuerpo humano y que, si se prolonga en períodos extensos, puede perjudicar la salud”, Kenneth Hylton, director de Mercadeo para Cuidado Familiar y Profesional de Latinoamérica en Kimberly-Clark. ¡NORMALICEMOS IR AL BAÑO EN EL TRABAJO! Gran parte de la población destina una cantidad considerable de horas a la semana en el espacio de trabajo; sin embargo, los datos revelan que, en Centroamérica, el 45% de las personas prefieren no utilizar el baño en el trabajo. Considerando el tiempo que los empleados pasan en la oficina, retener la necesidad de ir al baño podría afectar negativamente su salud. Un artículo de Medical News Today, revisado por el doctor Michael Schopis, expone que esto puede provocar desde estreñimiento hasta situaciones más graves como una perforación gastrointestinal (un agujero en la pared del tracto gastrointestinal). Además, convertir en hábito el hecho de no usar el baño puede traer graves secuelas a largo plazo. Esto se debe a que un aumento en la carga fecal en el colon puede incrementar la cantidad de bacterias, lo que a su vez provoca una inflamación crónica del colon. Dicha inflamación puede elevar el riesgo de desarrollar cáncer de colon.