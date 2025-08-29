Expertos en turismo sostenible llaman a abordar el cambio climático y la gentrificación

Centroamérica & Mundo

Costa Rica tiene un modelo de negocio único y exitoso. Sin embargo, según los expertos debe reinventarse y continuar impulsando la sostenibilidad en todas sus formas y estrategias, ya sea para turismo de ultra lujo, de aventura, ecoturismo, turismo de convenciones o reuniones, entre otros.

Por Agencia EFE Expertos reunidos en Costa Rica en la Conferencia Internacional en Turismo Sostenible Planeta, Personas, Paz (P3) advirtieron que el sector debe unir esfuerzos para enfrentar el cambio climático, la contaminación por plástico y la gentrificación, un fenómeno en aumento que desplaza a comunidades locales ante el auge turístico y urbanístico. En la Conferencia Internacional P3, organizada por la Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible (Canaeco) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), participan más de 250 personas y 30 ponentes de países como Inglaterra, India, Colombia, Estados Unidos, Italia, Panamá y Costa Rica.

En la cita se analizaron temas como la emergencia climática, el impacto de los plásticos en la megafauna, la gentrificación y sobreturismo, así como el agotamiento ecológico colectivo. "Es muy importante reunir a personas del sector y tener estas conversaciones, algunas inspiradoras y otras incómodas, para después hacer un trabajo integral sobre lo que debemos realizar en conjunto. Es una plataforma para intercambiar experiencias para la construcción de un planeta mejor y un llamado de atención para enfrentar el cambio climático, la contaminación por plástico, la gentrificación", explicó el presidente de CANAECO, Hans Pfister. Esta situación se replica en varios sitios alrededor del mundo, donde se puede ver un decrecimiento ecológico, ya sea en zonas costeras, rurales y también en los espacios urbanos donde hay una 'turistificación' de la vida cotidiana.