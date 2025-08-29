Argentina y El Salvador firmaron un acuerdo de Cielos Abiertos para potenciar turismo e inversiones

Con la firma se establece el primer marco bilateral en materia de servicios aéreos entre ambos países, un antecedente que las autoridades destacaron.

Argentina y El Salvador firmaron un acuerdo para facilitar el intercambio aéreo que, según los firmantes, busca potenciar el turismo, aumentar la frecuencia de vuelos y atraer inversiones al sector. La rúbrica del Memorando de Entendimiento se realizó en la política nacional de "Cielos Abiertos", impulsada por la desregulación del transporte aéreo.

La ceremonia estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana María Mira de Pereira; y por los secretarios nacionales argentinos Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales), Luis Octavio Pierrini (Transporte) y Daniel Scioli (Turismo, Ambiente y Deportes).

Scioli resaltó el impacto económico de las políticas de fortalecimiento del turismo nacional en El Salvador: explicó que la contribución del sector al Producto Bruto Interno pasó del 5 % en 2019 al 11 % en la actualidad, con la llegada de 3,9 millones de visitantes extranjeros. "Mayor conectividad aérea da más oportunidades —dijo— y el sector turístico se encamina a ser el mayor empleador mundial; eso hoy significa trabajo para más de 40 rubros de la economía".

Desde la delegación salvadoreña, Mira de Pereira aseguró que el convenio acercará a ambas naciones: "Hoy nos proponemos hacer crecer el turismo en ambas vías, y si queremos hacer negocios es importantísimo tener este acuerdo en materia de aviación", afirmó. Para El Salvador, la apertura supone una oportunidad para diversificar mercados y facilitar el flujo de turistas y empresarios.

Luis Octavio Pierrini calificó a "Cielos Abiertos" como una de las políticas más trascendentes del gobierno argentino, atribuyendo a la gestión del presidente Javier Milei la liberación del sector de "las ataduras del pasado". "Hoy los cielos de la Argentina son más libres que nunca", señaló, y destacó que la desregulación permitió superar récords en cantidad de pasajeros transportados.