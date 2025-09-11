FAO pronostica una producción mundial récord de cereales

Por revistaeyn.com
La la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer su nuevo pronóstico sobre la producción mundial de cereales en 2025, que ahora asciende a 2.961 millones de toneladas, es decir, un récord y un 3,5 % por encima del nivel del año pasado.
En la nueva Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales las revisiones al alza se atribuyen a los importantes aumentos en los pronósticos sobre la producción de maíz en Brasil y Estados Unidos.
La producción mundial de cereales secundarios, incluido el maíz, alcanzará ahora los 1.601 millones de toneladas, esto es, un 5,9 % más que en 2024, en particular gracias a un notable aumento de la producción de sorgo.
Por su parte, la FAO recortó su pronóstico relativo a la producción mundial de trigo, que asciende ahora a 804,9 millones de toneladas y sigue estando alrededor de un 0,8 % por encima de lo pronosticado el año pasado. En el nuevo pronóstico se tienen en cuenta las perspectivas de una disminución de los rendimientos en China debido a las condiciones atmosféricas y una subida de los rendimientos en la Unión Europea.
Por otra parte, se prevé que la producción mundial de arroz aumentará un 1,0 % hasta alcanzar el récord de 555,5 millones de toneladas, con aumentos en Bangladesh, el Brasil, China, la India y, sobre todo, Indonesia, los cuales compensarán con creces los descensos previstos en los Estados Unidos de América, Madagascar, Nepal y Tailandia.
Según el pronóstico actual, la utilización total de cereales a nivel mundial en 2025/26 aumentará hasta situarse en 2.922 millones de toneladas, es decir, un 1,6 % más que el año precedente, impulsada en parte por la subida prevista para los usos del maíz y el trigo como pienso en los sectores ganadero y acuícola.
El pronóstico indica que las reservas mundiales de cereales aumentarán un 3,7 % para finales de 2026, con lo que alcanzarán el máximo histórico de 898,7 millones de toneladas. Según los nuevos pronósticos, la relación entre las reservas mundiales de cereales y su utilización en 2025/26 alcanzará el 30,6 %, prácticamente un punto porcentual más que en la campaña anterior, lo que confirma una situación cómoda de la oferta a escala mundial.
Los nuevos pronósticos de la FAO incluyen asimismo un incremento anual del 1,4 % del comercio internacional de cereales, que ahora se estima alcanzará los 493,4 millones de toneladas.
El crecimiento se apoya en las expectativas de abundantes suministros exportables de maíz, la fuerte demanda de trigo por parte de China, Pakistán, la República Árabe Siria y Türkiye, y la revisión al alza de los pronósticos relativos a las importaciones de Bangladesh, Ghana y Guinea-Bissau.