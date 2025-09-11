FAO pronostica una producción mundial récord de cereales

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com La la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer su nuevo pronóstico sobre la producción mundial de cereales en 2025, que ahora asciende a 2.961 millones de toneladas, es decir, un récord y un 3,5 % por encima del nivel del año pasado. En la nueva Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales las revisiones al alza se atribuyen a los importantes aumentos en los pronósticos sobre la producción de maíz en Brasil y Estados Unidos.

La producción mundial de cereales secundarios, incluido el maíz, alcanzará ahora los 1.601 millones de toneladas, esto es, un 5,9 % más que en 2024, en particular gracias a un notable aumento de la producción de sorgo. Por su parte, la FAO recortó su pronóstico relativo a la producción mundial de trigo, que asciende ahora a 804,9 millones de toneladas y sigue estando alrededor de un 0,8 % por encima de lo pronosticado el año pasado. En el nuevo pronóstico se tienen en cuenta las perspectivas de una disminución de los rendimientos en China debido a las condiciones atmosféricas y una subida de los rendimientos en la Unión Europea. Por otra parte, se prevé que la producción mundial de arroz aumentará un 1,0 % hasta alcanzar el récord de 555,5 millones de toneladas, con aumentos en Bangladesh, el Brasil, China, la India y, sobre todo, Indonesia, los cuales compensarán con creces los descensos previstos en los Estados Unidos de América, Madagascar, Nepal y Tailandia. Según el pronóstico actual, la utilización total de cereales a nivel mundial en 2025/26 aumentará hasta situarse en 2.922 millones de toneladas, es decir, un 1,6 % más que el año precedente, impulsada en parte por la subida prevista para los usos del maíz y el trigo como pienso en los sectores ganadero y acuícola.