Flujo de IED a Nicaragua en primer semestre fue de US$818.7 millones, un aumento de 3,7 %

Por revistaeyn.com En el primer semestre del año, el ingreso bruto de inversión extranjera directa (IED) a Nicaragua ascendió a US$1.427,9 millones de dólares (US$1.696,6 millones en primer semestre de 2024). Por su parte, el flujo neto de IED fue de US$818.7 millones, mayor en 3,7 % (US$29.5 millones) respecto a igual período de 2024 (US$789,2 millones). El ingreso bruto de IED representó el 13,7 % del producto interno bruto (PIB) (17.7 % en primer semestre de 2024); mientras que el flujo neto representó 7,8 % del PIB (8,2 % en primer semestre de 2024), reporta el Banco Central de Nicaragua (BCN).

En este semestre, la principal fuente de origen de los ingresos brutos de IED fueron los desembolsos de deudas relacionadas con US$589.5 millones, representando el 41.3 % del total; seguido por la renta bruta del periodo con US$580.8 millones (40.7 % del total) y los aportes de capital con US$257.6 millones (18 % del total). Los desembolsos de deudas relacionadas fueron menores en US$365.5 millones respecto al primer semestre de 2024 (US$955.0 millones), mientras que las utilidades brutas y aportes de capital resultaron mayores en US$77.3 y US$19.5 millones respectivamente, señala el BCN. En relación con los flujos netos de IED, la reinversión de utilidades en el semestre fue de US$568.1 millones, la cual fue mayor en US$90.6 millones interanualmente (US$477.5 millones en primer semestre 2024). Por su parte, el flujo neto de la deuda relacionada fue negativa en US$7.0 millones, debido a que los pagos de amortización (US$596.5 millones) fueron mayores a los desembolsos recibidos, contrario al resultado en igual periodo de 2024 (US$73.6 millones). Durante el semestre, las actividades económicas que registraron mayores flujos netos de IED fueron las siguientes: energía y minas, que captó US$266.5 millones, equivalente al 32.6 % del total, y que registró un incremento de 141.8 % respecto al primer semestre de 2024 (US$ 110.2 millones).