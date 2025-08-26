Exportaciones nicaragüenses aumentaron 17 % al segundo trimestre

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El Banco Central de Nicaragua (BCN) reporta que el valor de las exportaciones totales (mercancías + zona franca) al segundo trimestre del año 2025 fue de US$2.366 millones, lo cual significó un aumento de 17 % con respecto al mismo período del año pasado (US$2,022.9 millones). Del total exportado, el 62,3 % (US$1,475.1 millones) correspondieron a exportaciones de mercancías, y el 37,7 % restante a bienes de zona franca (US$891.7 millones).

En términos acumulados, las exportaciones totales sumaron US$4,441.1 millones, a junio, reflejando un incremento de 12.5 % con respecto a 2024, explicado por incrementos de 21.9 % (US$485.6 millones adicionales) en las exportaciones de mercancías y de 0.5 % (US$8.2 millones) en las de zona franca. El crecimiento de las exportaciones de mercancía fue resultado del aumento de 48.7 % (US$268.5 millones) de las exportaciones agropecuarias, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales del café (42.7 %) y ganado en pie (37.8%); de 31.5 % en las exportaciones mineras (US$209.3 millones), y de 13 % en las exportaciones pesqueras (US$9.2 millones), atenuado por la disminución de 0.2 % (-US$1.4 millones) en las exportaciones manufactureras. Por su parte, el valor FOB de las importaciones totales (mercancías + zona franca) fueron de US$2,881.3 millones en el II trimestre, reflejando un incremento interanual de 4.9 %.