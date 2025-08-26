Exportaciones nicaragüenses aumentaron 17 % al segundo trimestre

Por revistaeyn.com
El Banco Central de Nicaragua (BCN) reporta que el valor de las exportaciones totales (mercancías + zona franca) al segundo trimestre del año 2025 fue de US$2.366 millones, lo cual significó un aumento de 17 % con respecto al mismo período del año pasado (US$2,022.9 millones).
Del total exportado, el 62,3 % (US$1,475.1 millones) correspondieron a exportaciones de mercancías, y el 37,7 % restante a bienes de zona franca (US$891.7 millones).
En términos acumulados, las exportaciones totales sumaron US$4,441.1 millones, a junio, reflejando un incremento de 12.5 % con respecto a 2024, explicado por incrementos de 21.9 % (US$485.6 millones adicionales) en las exportaciones de mercancías y de 0.5 % (US$8.2 millones) en las de zona franca.
El crecimiento de las exportaciones de mercancía fue resultado del aumento de 48.7 % (US$268.5 millones) de las exportaciones agropecuarias, impulsado principalmente por el aumento de los precios internacionales del café (42.7 %) y ganado en pie (37.8%); de 31.5 % en las exportaciones mineras (US$209.3 millones), y de 13 % en las exportaciones pesqueras (US$9.2 millones), atenuado por la disminución de 0.2 % (-US$1.4 millones) en las exportaciones manufactureras.
Por su parte, el valor FOB de las importaciones totales (mercancías + zona franca) fueron de US$2,881.3 millones en el II trimestre, reflejando un incremento interanual de 4.9 %.
En el primer semestre de 2025, las importaciones totales sumaron US$8,588.7 millones, mostrando un crecimiento de 5.1 % con respecto al mismo período de 2024, debido a incrementos tanto en las importaciones de mercancías (5 %) como en las importaciones de zona franca (5,4 %).
El incremento de las importaciones de mercancías se derivó de aumentos en la adquisición de: bienes de capital (18,5 %), bienes de consumo (9,1 %) y bienes intermedios (6,5 %). En contraste, las compras de petróleo y derivados disminuyeron 13.7 %.
Como resultado del comportamiento de exportaciones e importaciones totales, en el segundo trimestre, se registró un déficit comercial de US$514.5 millones, que fue menor en 28.9 % al registrado en igual período de 2024 (US$723.4 millones). El déficit acumulado en el primer semestre fue de US$1,147.6 millones de dólares (US$1,372.0 millones en el primer semestre de 2024).