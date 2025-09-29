Flujo de inversión extranjera a Honduras cayó 25,7 % en el segundo trimestre

Por revistaeyn.com
Al cierre del segundo trimestre de 2025, Honduras reportó un flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) de US$213.5 millones, originados por un flujo positivo en la reinversión de utilidades, que compensó el egreso neto en instrumentos como participaciones de capital y otro capital.
Este flujo representa una disminución de 25,7 % comparado al primer trimestre cuando recibió US$287 millones.
El financiamiento a través de pasivos de participaciones de capital (conformadas por acciones, otras participaciones de capital y utilidades reinvertidas) sumaron US$354.2 millones, reporta el Banco Central de Honduras (BCH).
Del monto total, las utilidades reinvertidas contabilizaron US$364.3 millones, este comportamiento está explicado por la reinversión de ganancias de las sucursales ubicadas en el exterior del sistema financiero y asegurador, así como las pertenecientes a la Industria Manufacturera y de la actividad de Bienes para la Transformación (maquila).
Por su parte los pasivos con inversionistas y relacionados registraron salidas netas de US$51.4 millones, debido tanto a la cancelación de cuentas por pagar (particularmente anticipos de exportación).
En el segundo trimestre de 2025, la actividad financiera y de seguros registró una entrada neta de US$159.5 millones, este resultado obedece a la mayor reinversión de utilidades por parte de los bancos con participación del exterior, apunta el BCH.
Seguidamente se aprecia que la Industria de Bienes para Transformación contabilizó una entrada neta de US$70.3 millones, especialmente por la recuperación de cuentas comerciales con sus filiales.
Asimismo, el rubro de Comercio, Restaurantes y Hoteles contabilizó un flujo de USD54.0 millones, particularmente por recuperación de cuentas por cobrar con filiales externas por parte de empresas distribuidoras de derivados del petróleo y cadenas de supermercados.
Entre abril y junio de 2025, se reportó una entrada neta de US$9.8 millones de Norteamérica, este resultado se explica principalmente por empresas del sector Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca y Comercio, Hoteles y Restaurantes. Otro factor, a destacar es la recuperación de cuentas por cobrar con sus empresas asociadas.