Flujo de inversión extranjera a Honduras cayó 25,7 % en el segundo trimestre

En el segundo trimestre de 2025, la actividad financiera y de seguros registró una entrada neta de US$159.5 millones, este resultado obedece a la mayor reinversión de utilidades por parte de los bancos con participación del exterior, apunta el BCH.

Por revistaeyn.com Al cierre del segundo trimestre de 2025, Honduras reportó un flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) de US$213.5 millones, originados por un flujo positivo en la reinversión de utilidades, que compensó el egreso neto en instrumentos como participaciones de capital y otro capital. Este flujo representa una disminución de 25,7 % comparado al primer trimestre cuando recibió US$287 millones.

El financiamiento a través de pasivos de participaciones de capital (conformadas por acciones, otras participaciones de capital y utilidades reinvertidas) sumaron US$354.2 millones, reporta el Banco Central de Honduras (BCH). Del monto total, las utilidades reinvertidas contabilizaron US$364.3 millones, este comportamiento está explicado por la reinversión de ganancias de las sucursales ubicadas en el exterior del sistema financiero y asegurador, así como las pertenecientes a la Industria Manufacturera y de la actividad de Bienes para la Transformación (maquila). Por su parte los pasivos con inversionistas y relacionados registraron salidas netas de US$51.4 millones, debido tanto a la cancelación de cuentas por pagar (particularmente anticipos de exportación). En el segundo trimestre de 2025, la actividad financiera y de seguros registró una entrada neta de US$159.5 millones, este resultado obedece a la mayor reinversión de utilidades por parte de los bancos con participación del exterior, apunta el BCH.