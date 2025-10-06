FMI insta a orientar con precisión políticas industriales para generar resiliencia

POR EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó este viernes a diseñar y orientar con precisión las políticas industriales, que viven un fuerte resurgimiento global de cara a mejorar la productividad, resiliencia y autonomía de los países, para evitar riesgos colaterales que van desde la inflación al desperdicio de recursos públicos.

En el adelanto de uno de los capítulos de su próximo Informe de Perspectivas, la entidad insiste en que la apuesta mundial, exacerbada desde la pandemia por políticas industriales fuertemente subsidiadas, es especialmente destacable en sectores como la energía, las tecnologías limpias y las manufacturas con el foco en la eficiencia y rendimiento, el crecimiento económico o la protección de empleos manufactureros.

Sin embargo, un objetivo que se repite con insistencia ante el actual contexto de tensiones geopolíticas es el de lograr una menor dependencia de las importaciones en el terreno energético, ya que estima que un tercio de todas las nuevas medidas adoptadas entre 2009 y 2022 estuvieron dirigidas a esta área.