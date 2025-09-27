FMI: La prioridad de Costa Rica debe ser preservar las políticas económicas

Finanzas

Por revistaeyn.com A principios de junio, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó una Línea de Crédito Flexible (LCF) de dos años para Costa Rica. Esta aprobación tuvo lugar tras la implementación de un ambicioso programa de reformas que el país centroamericano ha implementado en los años previos, el cual ha contribuido a aumentar el crecimiento, reducir la deuda y disminuir la pobreza, además de fomentar la confianza de los inversores internacionales. La LCF sirve como un resguardo en tiempos de elevada incertidumbre global, ofreciendo acceso a liquidez cuando se necesita y transmitiendo a los mercados una señal clara sobre el marco de formulación de política económica muy sólido.

En una entrevista el equipo del Fondo para Costa Rica analizó la importancia de la nueva línea de crédito y cómo ésta ayuda al país a seguir avanzando hacia un crecimiento sostenible e inclusivo. ¿Cómo ha evolucionado la economía de Costa Rica en los últimos años? Varapat Chensavasdijai (jefe del equipo del FMI para Costa Rica): Costa Rica comenzó a implementar un notable programa de reformas en 2015. Estas incluyeron una regla fiscal que vincula el gasto al crecimiento del PIB y a los niveles de deuda, la modernización del sistema tributario, y medidas para reforzar el sistema financiero y promover la competencia. Entre ellas, cabe destacar la presentación de un proyecto de ley para mejorar la resolución bancaria y el seguro de depósitos, una medida concreta para afianzar la red de seguridad financiera del país, junto con esfuerzos para consolidar la autonomía del banco central. Los esfuerzos a largo plazo para diversificar la economía han comenzado a rendir sus frutos al fomentar las exportaciones de productos manufacturados avanzados (como dispositivos médicos, productos electrónicos y componentes aeroespaciales) y de servicios empresariales (como servicios informáticos y digitales, procesos empresariales y centros de llamadas). Una serie de facilidades de crédito del FMI han respaldado el programa de reformas de Costa Rica desde 2020. Las reformas han contribuido a lograr notables avances económicos. Entre 2021 y 2024, y a pesar de la difícil coyuntura económica mundial, el crecimiento anual del PIB fue del 5 % en promedio, la deuda pública se redujo 8 puntos porcentuales del PIB y la tasa de pobreza disminuyó 5 puntos porcentuales. El país también ingresó a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en 2021, un grupo de economías mayoritariamente avanzadas. Costa Rica ha utilizado cuatro diferentes facilidades de crédito del FMI desde 2020. ¿Qué nos dice esto sobre las necesidades del país y las herramientas del FMI? Alberto Behar (ex economista principal): En abril de 2020, Costa Rica accedió a financiamiento de emergencia a través del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) para hacer frente a presiones urgentes sobre la balanza de pagos. De 2021 a 2024, un acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) apoyó las reformas fiscales, la estabilidad monetaria y financiera, y el crecimiento inclusivo. Por ejemplo, focalizando mejor los programas sociales, ayudando a formalizar el empleo, y fomentando la participación y la capacidad empresarial de las mujeres. En paralelo, de 2022 a 2024, el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) contribuyó a apoyar la agenda climática del país. En 2025, Costa Rica añadió una Línea de Crédito Flexible (LCF), su cuarto acuerdo con el FMI en los últimos años.