Gasto militar cae 27% en América Central y sube 3,4% en Suramérica

Por: EFE

El gasto militar aumentó 3,4% en Suramérica en 2025 respecto al año anterior y cayó un 27% en América Central, según un informe difundido este lunes por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

La inversión en armamento se redujo un 6,6 % en el conjunto del continente americano, arrastrada por la caída en Estados Unidos, que acapara el 90% del total en esa parte del mundo.

En América Central más México el gasto ascendió a US$17.100 millones, influido por la menor inversión en el país azteca, con un tercio menos que en 2024.

En el caso de Suramérica, la subida hasta los US$56.300 millones se explica en gran parte por el aumento del gasto en Brasil, un 13% hasta US$23.900 millones.

"El incremento se debió sobre todo a una mayor inversión en el desarrollo de la tecnología naval y costos de personal militar más altos", escribe el SIPRI sobre el caso brasileño.

Guyana aumentó su inversión un16 % hasta US$248 millones por las tensiones con Venezuela a causa de la región del Esequibo.

"El efecto de la escalada en el gasto militar de Venezuela es desconocido, ya que no ha informado públicamente sobre sus cifras de inversión desde hace varios años", apunta el SIPRI.

El informe refleja una subida del gasto militar mundial de 2,9% en términos reales el año pasado debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.

La cifra total ascendió a US$2,89 billones, el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5 % del producto interior bruto (PIB) mundial.