FMI alerta de aumento de déficit e inflación mientras sube el gasto militar mundial

Centroamérica & Mundo

El organismo apuntó que se vive un crecimiento del sector armamentístico en todo el mundo, con cerca de la mitad de los países del mundo incrementado sus presupuestos militares.

Por Agencia EFE El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó del rápido aumento del gasto militar global y apuntó que los aumentos de demanda que implican los rearmes en cada economía suele ser impulsos momentáneos que empeoran el déficit y alimentan la inflación. En uno de los dos capítulos de su próximo Informe de Perspectiva Global que ha adelantado, el organismo apuntó que se vive un crecimiento del sector armamentístico en todo el mundo, con cerca de la mitad de los países del mundo incrementado sus presupuestos militares.

A partir de datos de 164 países que parten de 1946, el análisis constata que los grandes incrementos en defensa se han vuelto más frecuentes, especialmente en las economías emergentes y en desarrollo, y apunta que las ventas de armas de los grandes contratistas globales se han duplicado en las últimas dos décadas. Los picos de gasto analizados duran de media algo más de dos años y medio y suponen un aumento de inversión en defensa de 2,7 puntos porcentuales del producto interior bruto (PIB), con cerca de dos tercios de estas partidas financiadas a través de aumentos del déficit. “Si bien el consiguiente aumento del gasto en defensa puede impulsar la actividad económica a corto plazo -elevando el consumo y la inversión, particularmente en los sectores relacionados con la defensa-, también incrementa temporalmente la inflación y crea importantes desafíos a medio plazo” al tender a generar un sobrecalentamiento económico, subraya.