Gobernadora de Puerto Rico firma resolución para solicitar anexión a EE.UU.

Por: EFE

"Con esta firma, cumplimos con el compromiso de nuestro programa de Gobierno de priorizar la estadidad y honrar la voluntad de nuestra gente expresada en las urnas", afirmó la gobernadora Jenniffer González, aludiendo a los resultados de los numerosos referendos no vinculantes celebrados.

El Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por González, defiende la llamada "estadidad", es decir la anexión a EE. UU., país del que en la actualidad Puerto Rico es un Estado Libre Asociado, un estatus que muchos consideran colonial.

Otros grupos políticos, como el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), abogan por mantener el estatus actual o por la independencia, respectivamente.

"En el marco de los 250 años de la Fundación de los Estados Unidos, llevamos nuestra petición de igualdad plena ante quienes tienen la facultad de actuar. Seguiremos trabajando en Puerto Rico y en Washington para adelantarla", subrayó la gobernadora.

Según González, la Resolución Conjunta de la Cámara 391 representa un mecanismo distinto a esfuerzos anteriores al convertir en petición oficial del Gobierno de Puerto Rico la solicitud de admisión como estado.

Al respecto, explicó que en el pasado se habían informado los resultados de los plebiscitos, pero no se enviaba una legislación aprobada en la que se solicitara oficialmente la estadidad al Gobierno federal.

"Este es momento de definirnos. El momento de la descolonización ya llegó", añadió la gobernadora, que indicó que este es el mismo mecanismo que usaron los estados para incorporarse a EE. UU.

Acompañada de legisladores y senadores del PNP y de secretarios de su Gobierno, González insistió en que esta petición nace de "la voluntad" del pueblo, aunque parte de la sociedad no está de acuerdo con esta opción.

"Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión", apostilló.

El cambio de estatus centra la política de Puerto Rico, que en el pasado ha trabajado para que el Congreso de EE. UU. aprobara un referéndum vinculante para que los puertorriqueños decidieran su futuro.

Sin embargo, esos proyectos, que nunca llegaron a aprobarse, incluían las distintas fórmulas de estadidad, soberanía en libre asociación e independencia, y no exigían como en el caso actual solamente la admisión como estado de pleno derecho.

En Washington, el presidente Trump no se ha pronunciado sobre el caso de Puerto Rico, mientras sí ha dejado claro su interés por integrar en EE. UU. a Canadá, Groenlandia o incluso Venezuela.