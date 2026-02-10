Gobierno hondureño lamenta fallo que cancela TPS y señala que proceso legal sigue abierto

POR EFE

El Gobierno de Honduras lamentó este lunes la decisión de una corte de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que ampara a miles de hondureños, aunque advirtió que el proceso legal no es definitivo y podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia estadounidense.

"Tomamos nota, y lamentamos, que la administración estadounidense mantiene firme su decisión de cancelar el Estatus de Protección Temporal", subrayó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) en un comunicado.

Señaló que el reciente fallo de una Corte de Apelaciones de EE.UU. a favor de la cancelación del TPS representa "una instancia procesal más que ha sido agotada", pero aclaró que no constituye una "sentencia definitiva" en un "litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema".

El Gobierno hondureño defendió la integridad de sus ciudadanos acogidos a este programa, conocidos popularmente como "tepesianos".