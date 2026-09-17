Panamá crea un fondo especial y confidencial para la seguridad del Canal

Centroamérica & Mundo

El mecanismo surge en el marco del reforzamiento de la seguridad de la vía bajo soberanía panameña, tras la reciente creación de un comando conjunto encargado de resguardar siete áreas clave frente a amenazas cibernéticas, ambientales, sociales y del crimen transnacional.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá creó un "fondo económico especial para la seguridad y protección de áreas específicas" del Canal interoceánico, bajo la administración de la policía aeronaval y supervisado por el Ministerio de Seguridad y cuya información contable estará bajo confidencialidad. El mecanismo surge en el marco del reforzamiento de la seguridad de la vía bajo soberanía panameña, tras la reciente creación de un comando conjunto encargado de resguardar siete áreas clave frente a amenazas cibernéticas, ambientales, sociales y del crimen transnacional.

La decisión se produce tras la desescalada de tensiones con Washington, fruto de las amenazas desde finales de 2024 del actual presidente estadounidense, Donald Trump, sobre "recuperar" el canal -administrado por EE. UU. durante el siglo XX- por la supuesta influencia china. La controversia se saldó, entre otras medidas, con la firma de un polémico memorando bilateral de seguridad en abril de 2025 entre Panamá y EE. UU. y la posterior decisión este año del Supremo panameño de declarar "inconstitucional" el contrato de concesión que poseía la filial de una empresa hongkonesa sobre dos puertos situados en los alrededores del Canal interoceánico. En este contexto, el nuevo fondo ha sido creado por medio de una resolución de 15 artículos publicada esta semana en la Gaceta Oficial (Boletín) con la firma del actual ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. Según un exadministrador del Canal de Panamá consultado, se trata de una medida novedosa. La creación de este fondo ha suscitado algunas críticas, como la del diputado independiente Betserai Richards, que cuestionó en X la necesidad de declarar confidencial la información económica: "Por 26 años hemos protegido el Canal sin necesidad de un fondo secreto, ¿por qué crear más opacidad en torno a los recursos públicos?".