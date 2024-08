Gobierno de Panamá pide a consorcio chino apurar obra de un puente del canal

A las empresas del consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado por China Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, "la única cosa que les pido es acaben esto lo antes que puedan", declaró Mulino en una visita a la obra, cuya construcción fue retomada en marzo pasado tras años suspendidas.

En marzo de este año, el Gobierno de Cortizo firmó una adenda con el consorcio que "incorpora la estructura de financiamiento del proyecto presentada por los bancos Santander, Mizuho y Banistmo por un costo aproximado de US$716,5 millones".

"Qué motivó el cambiar la estructura doble, del puente y Metro, no lo sé. Todavía no he escuchado una explicación inteligente sobre el tema. Lo único que yo recuerdo es que dijeron que iba a costar cientos de millones menos que la idea original", dijo Mulino, que lamentó los años de retraso de una obra que terminará costando "US$1.000 millones y pico de dólares más" al país.

En un encuentro con las comunidades vecinas a la obra, celebrado en mayo pasado, el superintendente del proyecto, Mario Montemayor, dijo que el cuarto puente estará listo a mediados de 2028, según informó el diario local La Prensa, que indicó que el precio contractual de la construcción era de US$2.138,9 millones.

"Esto no tiene perdón de Dios", expresó Mulino al mencionar "no solamente los cinco años tarde" o de retaso de la obra, "sino en 1.000 y pico millones de dólares más de costo para el país, que no es poca cosa, porque ni sobra ni abunda la plata".