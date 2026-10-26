Gobierno de Trump espera que Delcy Rodríguez deje vacante la Presidencia en 2027

Por: EFE

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

"Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería "declarar vacante permanente en la presidencia", explicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

El funcionario subrayó que la declaración de una falta absoluta en la presidencia activa, bajo la actual legislación venezolana, supone un periodo de seis meses para que se celebren nuevas elecciones.

Los plazos están más o menos en línea con lo dicho públicamente por Dinorah Figuera, la dirigente opositora que encabeza la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 en las actuales conversaciones con el chavismo, quien ha planteado tener un nuevo TSJ antes de que termine el año y la renovación del CNE, aunque sin precisar fecha para esto último.

El funcionario estadounidense insistió, en la llamada, en que la Administración Trump va a trabajar para garantizar que las negociaciones y las reformas resultantes deparen una convocatoria electoral.

"Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones (en Venezuela) en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo", explicó.

Algunas voces han criticado la aparente lentitud para un proceso de transición en el país caribeño tras la captura del expresidente Nicolás Maduro a manos de Washington, que ha trazado un plan en tres fases y ha pedido paciencia para la celebración de comicios.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este lunes que la "única vez" que desaconsejó a la líder opositora María Corina Machado regresar a Venezuela fue justo después del terremoto del 24 de junio y aseguró que Washington no tuvo "nada que ver" con los impedimentos que ha afrontado desde entonces para volver al país.

En una rueda de prensa telefónica, Rubio explicó que Washington comunicó "hace muchas semanas" a las autoridades interinas de Venezuela, encabezadas por Delcy Rodríguez, que debían permitir el regreso de Machado, una petición que, según dijo, fue aceptada y que la opositora decidió regresar este domingo.

"La única vez que yo personalmente le desaconsejé que viajara fue justo después del terremoto. Y la razón fue muy sencilla: en ese momento, desde el punto de vista logístico, nuestro único objetivo era conseguir que entraran en el país tantos aviones con ayuda humanitaria como fuera posible", detalló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio aseguró que Washington abordó el regreso de Machado con las autoridades interinas "hace muchas semanas" y que estas le garantizaron que podría volver sin problemas.

"Les dijimos: ‘Miren, nuestra expectativa es que ella es venezolana. Pertenece a su país. Es el país del que procede. Se le debería permitir regresar’. Nos dijeron que podía entrar por el aeropuerto si así lo deseaba, y se lo comunicamos a su equipo. Así que decidió hacerlo ahora", afirmó.

Sobre los impedimentos que Machado ha denunciado para regresar a Venezuela por aire y tierra, Rubio negó que Estados Unidos estuviera involucrado y atribuyó las dificultades a terceros países.

"Había países que no querían que se les viera involucrados. Tienen sus propios intereses en lo que respecta a Venezuela y había países que no querían, por una razón u otra, enemistarse con nadie", explicó.

"Pero, desde nuestro punto de vista, hace semanas y semanas nos dijeron que podía regresar y que no la molestarían. Y, por lo que tengo entendido, cuando entró ayer, pudo desplazarse por el país sin ningún contratiempo ni problema, ni para entrar ni una vez dentro", concluyó.

La OEA espera que el regreso de Machado contribuya a la celebración de elecciones. El secretario general de la Organización, Albert Ramdin, manifestó este lunes su deseo de que el retorno a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado contribuya a "ampliar el espacio democrático", la celebración de "elecciones libres" y una "transición democrática" en el país.

En un mensaje de la red social X, el líder de la organización internacional contó que intercambió mensajes con Machado para expresarle la "satisfacción" por su vuelta y que se suma a las palabras de apoyo expresadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Ramdin afirmó que «es fundamental» garantizar la seguridad de la líder opositora y el "pleno ejercicio" de sus derechos políticos, así como los de "todos los venezolanos".