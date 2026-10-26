Panamá culmina excavación de primer túnel bajo el Canal para nueva línea del metro

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La gran tuneladora inició su recorrido a finales de 2024 y excavó cerca de 700.000 metros cúbicos de roca y tierra. Durante su trayecto alcanzó una profundidad aproximada de 65 metros bajo el Canal de Panamá, en una operación que representó uno de los principales desafíos técnicos del proyecto.

Por Agencia EFE Panamá culminó la excavación del primer túnel ferroviario bajo el Canal de Panamá, una obra de ingeniería destinada a un tramo de la tercera línea de metro que conectará la capital con la provincia colindante, y que las autoridades calificaron como un "hito constructivo". La gran tuneladora inició su recorrido a finales de 2024 y excavó cerca de 700.000 metros cúbicos de roca y tierra. Durante su trayecto alcanzó una profundidad aproximada de 65 metros bajo el Canal de Panamá, en una operación que representó uno de los principales desafíos técnicos del proyecto.

A lo largo de los 4,5 kilómetros del túnel se instalaron 2.295 anillos de concreto, cada uno compuesto por nueve dovelas, piezas que forman el revestimiento y contribuyen a garantizar la estabilidad y seguridad de la estructura. El gerente del Metro de Panamá, César Pinzón, destacó que se trata de un “hito constructivo de trascendencia nacional e internacional, ya que cruza subterráneamente este proyecto una de las rutas marítimas más importantes del mundo”.

Los panameños sabemos hacer cosas grandes, sin duda alguna. https://t.co/r6GzLCKv5J — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 26, 2026

“Esto sin duda es un hecho que trasciende las fronteras del país y posiciona a Panamá como referente regional en la ingeniería civil”, agregó Pinzón, quien resaltó la complejidad geológica y urbana del área. El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó que la culminación de esta fase representa un avance para el país y permitirá acercar a las comunidades de Panamá Oeste a la capital, muy afectadas por las congestiones de tráfico.