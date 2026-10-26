“Selva Maya en Jaque”: el documental que hizo historia en Wildscreen Panda Awards 2026

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Dirigida por Sergio Izquierdo, la producción guatemalteca obtuvo el Premio a la Sostenibilidad en el certamen conocido como los “Óscar Verdes”. La historia de una cría de guacamaya roja lleva a la pantalla las amenazas que enfrenta un bosque compartido por Guatemala, México y Belice.

Por: Revistaeyn.com La lucha por proteger la Gran Selva Maya alcanzó una nueva plataforma internacional. El documental guatemalteco "Selva Maya en Jaque", dirigido por el fotógrafo y cineasta conservacionista Sergio Izquierdo, ganó el "Premio a la Sostenibilidad de los Wildscreen Panda Awards 2026", entregado el 22 de octubre en Reino Unido. La organización confirmó el reconocimiento a la película, cuyo título internacional es "Mayan Forest in Check", producida por Rescue The Planet y Macao Productions. El galardón pone el foco en una dimensión especialmente relevante para la industria audiovisual: cómo se produce una película sobre naturaleza. De acuerdo con los criterios oficiales de Wildscreen, la categoría distingue la aplicación de prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental durante todo el ciclo de una producción. Los participantes deben documentar las acciones adoptadas en sus diferentes etapas.

Una guacamaya para contar la historia de un bosque

El documental tiene como hilo conductor a Sofía, una cría de guacamaya roja cuya supervivencia permite acercarse a los riesgos que enfrentan las especies y sus hábitats. A través de su historia, la película aborda la deforestación, los incendios forestales y el tráfico ilegal de fauna en la Gran Selva Maya, un territorio que se extiende por Guatemala, México y Belice.

La realización requirió 18 meses de filmación en los tres países. Además de retratar la biodiversidad, presenta el trabajo de científicos, guardabosques, comunidades forestales y conservacionistas que buscan protegerla. La narración conecta así la vulnerabilidad de una especie con las personas que trabajan por mantener el bosque en pie.

Para Izquierdo, el proyecto tiene una ambición que trasciende su recorrido cinematográfico. En declaraciones recogidas por Prensa Libre antes de la premiación, explicó que busca impulsar un movimiento que reúna educación, ciencia, comunicación y acción para proteger la Gran Selva Maya.

El cineasta señaló que lleva más de una década documentando ese territorio y advirtió sobre la velocidad de su pérdida.

Qué son los Wildscreen Panda Awards

Los Panda Awards forman parte del Wildscreen Festival desde 1982 y son conocidos en la industria del cine y la televisión de naturaleza como los “Óscar Verdes”. Sus reconocimientos son seleccionados por jurados internacionales de especialistas y profesionales del sector. Detrás del certamen está Wildscreen, una organización benéfica de conservación que conecta a creadores audiovisuales y fotógrafos con conservacionistas para acercar las historias de la naturaleza al público. Entre sus patronos figuran David Attenborough, la oceanógrafa Sylvia Earle y el entomólogo George McGavin. En la categoría de Sostenibilidad, la producción guatemalteca compartió nominación con "Secret Garden: Episode 2 Bristol", de Reino Unido; "Wild Tamil Nadu", de India; y "Taiwan – Blessed Life in Satoyama", registrada por el certamen como una producción de Japón.

Talento guatemalteco con vocación de conservación