Anthropic, creadora de Claude, presenta su solicitud para salir a bolsa

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Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el regulador estadounidense, la compañía avanzó en su camino para dirigirse al mercado público, sin que se conozca aún la fecha oficial de su debut bursátil.

Por Agencia EFE La empresa de inteligencia artificial (IA) estadounidense Anthropic, creadora del chatbot Claude, presentó su solicitud para salir a la Bolsa de Nueva York y cotizar en el índice tecnológico Nasdaq. Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el regulador estadounidense, la compañía avanzó en su camino para dirigirse al mercado público, sin que se conozca aún la fecha oficial de su debut bursátil.

Aunque no se conoce cuál será la oferta pública de venta definitiva (IPO, por sus siglas en inglés) se espera que sea una de las mayores de la historia. Según publica The Wall Street Journal (WSJ), Anthropic presentará documentación actualizada en unas dos semanas, una vez que haya recabado opiniones de potenciales inversores sobre la operación, y prevé salir a bolsa la semana del 16 de noviembre. Hasta entonces, la compañía dirigida por Dario Amodei deberá revelar la valoración a la que aspira y el número de acciones que tiene previsto vender, agrega el diario. Según fuentes citadas por el periódico, la operación podría captar US$100.000 millones o más y situar la valoración de Anthropic entre US$1,5 y US$2 billones. Hasta ahora, la mayor salida a bolsa de la historia ha sido la de SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, que recaudó US$75.000 millones en su oferta inicial de junio, cifra que ascendió a unos US$86.000 millones al incluir la opción de compra de acciones adicionales.