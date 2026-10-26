Meta anuncia plan de ventas de acciones por US$95.000 millones

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Según un comunicado, el plan consta de una oferta de acciones inicial por unos US$35.000 millones y una operación posterior para captar otros US$60.000 millones mediante un futuro programa de venta de acciones.

Por Agencia EFE El gigante tecnológico Meta anunció un plan de ventas de acciones por valor de US$95.000 millones para financiar la infraestructura para la inteligencia artificial (IA) y el desarrollo de la "super inteligencia (SI) personal". Según un comunicado, el plan consta de una oferta de acciones inicial por unos US$35.000 millones y una operación posterior para captar otros US$60.000 millones mediante un futuro programa de venta de acciones.

Respecto a la oferta de acciones inicial, especificó que ofrecerá simultáneamente unos US$22.500 millones en acciones ordinarias de Clase A y unos US$12.500 millones en acciones depositarias representativas de acciones preferentes. Después planea lanzar el "programa de oferta a precio de mercado" de unos US$60.000 millones cuando comiencen a cotizar las acciones ordinarias de clase C que anunció recientemente, previsto para el primer trimestre de 2027. La empresa reiteró su previsión de gastos de capital de entre US$135.000 y US$145.000 millones para el actual ejercicio, y dijo que prevé financiarlos combinando "flujo de caja operativo, deuda con grado de inversión, alianzas estratégicas y capital accionarial". Las fabricantes de chips Nvidia, AMD y Broadcom ya "han expresado interés" en comprar en conjunto hasta US$5.000 millones de la oferta de acciones ordinarias, señaló.