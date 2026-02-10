Centroamérica & Mundo

Estados Unidos puede revocar TPS a Honduras y Nicaragua: esto es lo que pasó

Este 9 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU suspendió una sentencia que bloqueaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua. El estadtus es un beneficio que EEUU concede de forma temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales que les impiden regresar de manera segura.

Por revistaeyn.com Nuevamente en vilo miles de hondureños y nicaragüenses en Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones, este 9 de febrero de 2026, abrió la puerta a la deportación de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal que cuentan con Estatus de Protección Temporal (TPS) para vivir en ese país. La decisión llega luego que el año pasado el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes permanecer legalmente en Estados Unidos, en ese momento, un juez federal había anulado esa orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió este lunes un dictamen que permite al Gobierno proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión. La "orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación", dicta la sentencia.

La decisión de la Corte de EEUU establece la terminación del programa provisionalmente, a la espera de una decisión final. El líder migrante Juan Flores expresó que "ahora es cuando vamos a ver al presidente Nasry Asfura y ese enlace directo con el gobierno Trump, pedimos que pueda abogar por la comunidad migrante ya que heredó este problema, pero le toca a él abogar por la diáspora". La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras lamentó la decisión, pero recalca que la resolución conocida no constituye un fallo definitivo, sino que representa una instancia procesal dentro de un litigio complejo que podría elevarse hasta la Corte Suprema estadounidense. La decisión llega después del encuentro que sostuvieron este sábado el presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el que abordaron temas de inversión, política arancelaria y la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). "Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente (...) quedamos de hacer una revisión de todas las leyes y del trabajo que debemos hacer para Honduras", dijo este domingo Asfura a periodistas en Miami.

El TPS beneficia a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que el huracán Mitch devastara esos países centroamericanos en 1998. Y alrededor de 7.000 nepalíes cuentan con el estatus de protección tras el terremoto que azotó el país asiático en 2015.

NOEM CELEBRA DECISIÓN DEL JUEZ ANTE TPS

En sus redes, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, aplaudió la decisión de la Corte de San Francisco. “Una victoria para el estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos. Bajo la administración anterior, se abusó del Estatus de Protección Temporal para permitir la entrada a nuestra nación de terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional”, opinó la funcionaria. Noem añadió que “el TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos concluido sabiamente con lo que pretendía ser una designación temporal.

