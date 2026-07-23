Quiénes son los seis candidatos que aspiran a presidir la ONU

Por: EFE

El proceso de selección del próximo secretario general de Naciones Unidas combina una fase pública, con diálogos interactivos ante la Asamblea General, y una fase más reservada en el Consejo de Seguridad, donde los 15 miembros realizan consultas y sondeos informales para medir apoyos y posibles vetos.

La recomendación del Consejo después debe recibir la aprobación por la Asamblea, aunque en la práctica el peso de los cinco miembros permanentes con derecho a veto sigue siendo determinante.

Los aspirantes para este cargo son:

Michelle Bachelet. La chilena Michelle Bachelet es una de las candidatas con mayor reconocimiento internacional por su trayectoria política y diplomática. Fue presidenta de Chile en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018) y posteriormente ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Bachelet fue propuesta inicialmente por Chile, México y Brasil, aunque actualmente cuenta con el respaldo de estos dos último países tras el retiro del presidente chileno José Antonio Kast.

Su candidatura busca apoyarse en su experiencia al frente de un país latinoamericano, su trabajo en organismos multilaterales y su trayectoria vinculada a derechos humanos, igualdad de género y políticas sociales.

Rebeca Grynspan. La costarricense Rebeca Grynspan llega a la carrera con una amplia experiencia en organismos internacionales. Actualmente dirige la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), después de haber ocupado cargos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría General Iberoamericana.

Costa Rica propuso a Grynspan para el cargo y su perfil cuenta con experiencia económica, desarrollo sostenible y cooperación internacional. Su candidatura se presenta en un momento en el que la ONU busca reforzar su papel ante desafíos como la desigualdad, la financiación para el desarrollo y la crisis climática.

Rafael Grossi. El argentino Rafael Grossi es el actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), cargo desde el que ha adquirido protagonismo internacional por su gestión de crisis nucleares, especialmente las relacionadas con Irán y la guerra en Ucrania.

Argentina propuso a Grossi por su larga carrera diplomática vinculada al control nuclear y la no proliferación. Su experiencia negociadora y su papel al frente del OIEA lo sitúan como uno de los perfiles más vinculados a la seguridad internacional dentro de la actual lista de aspirantes.

Macky Sall. El senegalés Macky Sall fue presidente de Senegal entre 2012 y 2024 y cuenta con experiencia en asuntos regionales africanos. Antes de llegar a la Presidencia, ocupó cargos como primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional de su país.

Su candidatura se presentó por Burundi y posteriormente recibió el respaldo de Senegal. Su presencia introduce en la carrera el peso de África, una región que tradicionalmente reclama mayor representación en los principales puestos de Naciones Unidas.

María Fernanda Espinosa. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa es una diplomática y política con amplia experiencia en la ONU. Fue presidenta de la Asamblea General durante el periodo 2018-2019, convirtiéndose en la cuarta mujer y la primera latinoamericana en ocupar ese puesto.

Su candidatura la propuso Antigua y Barbuda y se destaca por su experiencia directa dentro del sistema multilateral. Espinosa también fue ministra de Relaciones Exteriores y de Ambiente de Ecuador, con una trayectoria centrada en cambio climático, biodiversidad, igualdad de género y cooperación internacional.

Carolyn Rodrigues-Birkett. La guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett es diplomática y representante permanente de Guyana ante las Naciones Unidas. Antes de asumir ese puesto, fue ministra de Asuntos Exteriores de su país y ocupó diferentes responsabilidades gubernamentales sobre asuntos indígenas, desarrollo y agricultura.

Rodrigues-Birkett fue propuesta por Guyana y es la última candidata que se incorpora oficialmente a la lista. Su candidatura refleja también el interés de los pequeños Estados y de los países del Caribe por tener mayor peso, especialmente en asuntos como cambio climático, desarrollo sostenible y vulnerabilidad de los países insulares.

La elección del sucesor de Guterres se desarrollará durante los próximos meses y deberá culminar antes de que finalice 2026, cuando termina el segundo mandato del actual secretario general.