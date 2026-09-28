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Guatemala pide cese de guerras y una mujer en Secretaría General de la ONU

Ante una Asamblea General reunida bajo el lema "Restaurar la confianza, gestionar la transformación", Guatemala reclamó mayor operatividad y una reforma profunda del Consejo de Seguridad.

Por Agencia EFE Guatemala abogó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por el cese de los conflictos armados y pidió una mujer latinoamericana como próxima secretaria general de la ONU. En el marco del debate general del 81.° período de sesiones, el ministro de Relaciones Exteriores guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, enfatizó la urgencia de priorizar la diplomacia y el multilateralismo frente a las tensiones geopolíticas actuales.

El jefe de la diplomacia guatemalteca subrayó la experiencia de su nación, que se encamina a conmemorar tres décadas de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto armado interno de 36 años (1960-1996), un enfrentamiento que dejó cientos de miles de víctimas y profundas secuelas en la sociedad. "No podemos acostumbrarnos a la guerra, no podemos aceptar que la violencia se convierta en una condición permanente en nuestro tiempo y que generaciones enteras crezcan pensando que la fuerza es la única manera de resolver nuestras diferencias", aseveró Martínez ante el plenario. Asimismo, el canciller exigió acciones firmes contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, calificándolos como amenazas directas a la democracia.