Guatemala: Así se preparan comunidades del Corredor Seco contra El Niño

POR EFE

Ante la llegada del fenómeno de El Niño, que amenaza con sequías en el Corredor Seco centroamericano, el Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP) de Naciones Unidas ha implementado una serie de medidas para apoyar con asistencia tecnológica e inyección de capital a comunidades del Corredor Seco en Guatemala.

La intervención del PMA, cuya alerta se activó en marzo y concluyó a finales de mayo, se concentra en los municipios de San Pedro Pinula y San Luis Jilotepeque, en el departamento de Jalapa, en el este de Guatemala, donde se distribuyeron casi 6.800 transferencias monetarias de 150 dólares por hogar.

Para los productores locales, que perciben un jornal diario promedio de apenas 75 quetzales (unos 10 dólares), el aporte económico representa un respiro crítico para la subsistencia.

"Para nosotros es una muy buena ayuda la que nos están dando, porque nos sirve en nuestros hogares para tener una buena alimentación en estos tiempos de sequía y para el bienestar de mis dos hijos", relató a EFE la agricultora Cindy Gómez, quien también participa en las actividades productivas del hogar y destacó la importancia del apoyo en un contexto de incertidumbre climática.

El objetivo es proporcionar un capital que evite a las familias recurrir a estrategias extremas ante la escasez de alimentos o el alza de precios, con un promedio de 450 entregas diarias.

“La intervención forma parte de acciones anticipatorias financiadas por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), mediante las cuales el PMA identificó a las familias a través de un censo para ubicar a hogares en alta vulnerabilidad, como adultos mayores o madres solteras, que se benefician de las transferencias en efectivo”, explicó a EFE la oficial de comunicaciones del PMA en Guatemala, Claudia Jo.

También añadió que, de forma complementaria, equipos de nutrición realizan actividades informativas previas a las entregas, orientadas a promover prácticas de alimentación saludable con alimentos locales, en un esfuerzo coordinado con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, como la Organización de las ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF).